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В Иркутской области труженики тыла получат новую выплату к Дню Победы

В Иркутской области труженики тыла получат новую выплату к Дню Победы
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Региональный указ был подписан накануне

В Иркутской области установлена ежегодная выплата к Дню Победы жителям региона, имеющим статус тружеников тыла. Соответствующий указ был подписан 26 апреля. Размер выплаты составит до 10 000 рублей.

– Накануне я подписал указ о дополнительной выплате к Дню Победы труженикам тыла, проживающим в Приангарье. Их у нас 2535 человек. Такое решение мы приняли на последнем заседании оргкомитета «Победа». Анализ мер социальной поддержки показал, что труженики тыла не получают федеральную выплату к 9 Мая, – заявил губернатор региона Игорь Кобзев на заседании очередного оргкомитета «Победа».

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, согласно указу президента РФ от 24 апреля 2019 года № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы», выплата установлена для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. На награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осаждённого Севастополя», несовершеннолетних узников концлагерей и тружеников тыла данный указ не распространяется.

В 2023 году в Иркутской области дополнительную выплату установили жителям региона, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осаждённого Севастополя», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. В апреле 2024 года им уже была перечислена выплата.

Министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов пояснил, что большей части граждан из вышеуказанных категорий присвоен статус детей Великой Отечественной войны и в соответствии с областным законом № 66-оз им предоставляется ежегодная выплата. В 2024 году её размер 6252,73 рубля. Выплату граждане получили в марте текущего года.

– Принимая во внимание этот факт, новая выплата данной категории граждан будет осуществляться за вычетом суммы ежегодной денежной выплаты к Дню Победы. Право на выплату имеют 2535 человек, из них 2368 граждан получают выплату как «дети войны», – отметил Владимир Родионов.
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