В Бурятии пары поздравили с «золотыми свадьбами»

26 апреля в Бурятии, в Кабанском районном отделе ЗАГС состоялось чествование золотых юбиляров семейной жизни супругов Шашковых Петра Васильевича и Наталии Юрьевны. В торжественный день чете вручили юбилейное свидетельство о заключении брака. По сложившейся традиции пара оставила свои подписи в книге почётных юбиляров, в подтверждение счастливой жизни длиною в 50 лет.Их знакомство состоялось в юном возрасте, Наталия Юрьевне на тот момент было всего 18 лет, она училась в Иркутском строительном техникуме, а в село Посольск её пригласила подружка погостить и познакомила со своим двоюродным братом Петром. Молодым людям хватило семи дней знакомства, чтобы принять серьёзное решение и вступить в брак. Молодые люди сыграли свадьбу в далёком 1974 году в Посольском сельском совете.В семье Шашковых все труженики. Пётр Васильевич 37 лет проработал электромонтёром. Наталия Юрьевна – постоянно в общественных делах, была депутатом сельского совета, работала секретарём партийной организации, участвовала в художественной самодеятельности. Также она 35 лет проработала в Посольском доме-интернате, из них 22 года шеф-поваром и даже, уйдя на пенсию, ещё 10 лет продолжала трудиться на своей любимой работе.Пётр Васильевич и Наталия Юрьевна воспитали трёх детей: сыновей Александра и Василия, а также дочку Анну. Сейчас супруги помогают растить 7 внуков и 4 правнуков, рассказали в Кабанском районном отделе ЗАГС.Вчера, 27 апреля, в Закаменском районном отделе ЗАГС также прошло чествование юбиляров семейной жизни. В этот день, ровно 50 лет назад, Виктор Алексеевич и Ольга Степановна Рябовы соединили свои судьбы узами законного брака.Виктор Алексеевич трудился в родном Закаменске на «Джидакомбинате», проработал проходчиком до пенсии, общий «подземный» стаж 30 лет. Ольга Степановна также работала на «Джидакомбинате» в строительно-монтажном управлении секретарём, затем инженером. Воспитали двоих детей Константина и Татьяну, сын сейчас на специальной военной операции, дочь с семьёй проживает в Закаменске. У юбиляров 2 внучки, 3 правнука. Сейчас они занимаются садоводством, разводят кур.С поздравлениями юбилярам выступили представители администрации Закаменского района, совета ветеранов, отдела социальной защиты населения по району, районного Социального фонда, а также друзья и одноклассники, сообщили в управлении записи актов гражданского состояния РБ.