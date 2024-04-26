В райцентре Бурятии начат ремонт центральной улицы

Общество, Фото: администрация Заиграевского района

Завершение работ запланировано на сентябрь этого года



В Бурятии, в Заиграево стартовал ремонт центральной улицы. Частично дорогу по улице Серова от улицы Октябрьской до центральной районной больницы отремонтировали в 2022 году, теперь дорожникам предстоит завершить работу.



В настоящее время подрядная организация установила временные дорожные знаки, информационный паспорт, а также произвела демонтаж бордюрного камня. Общая протяжённость дорожного полотна, входящего в план ремонтных работ, составляет более 500 метров от перекрёстка с ул. Октябрьской до автовокзала. Ввод объекта запланирован в 2024 году.



- В прошлом году на этом участке коммунальная служба выполнила ремонт теплотрассы, поэтому в 2022 году именно эту часть дороги оставили нетронутой. В этом году улицу Серова полностью приведут в нормативное состояние, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.



Проектом предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия, устройство автостоянки у торгового центра и тротуаров.



- Непосредственно ремонтные работы нижнего участка дороги планируется начать в мае месяце текущего года, при наступлении устойчивых положительных среднесуточных температур. Завершение ремонта дороги планируется в сентябре этого года, - рассказали в администрации Заиграевского района.



