В Бурятии из-за неосторожности с огнём разгорелся лесной пожар



В четверг, 25 апреля, в Бурятии обнаружили два новых лесных возгорания – в Иволгинском и Кяхтинском районах. К первому привёл переход огня с земель иных категорий, причиной второго стало неосторожное обращение с огнём, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Оба очага оперативно ликвидировали в первые же сутки. Всего к тушению привлекли 73 человека, включая сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников. Общая площадь пожаров превысила 10 гектаров.



Кроме того, в Иволгинском районе завершилась борьба с возгоранием, возникшим в среду, 24 апреля. По данным на утро 26-го, новых пожаров в Бурятии нет. В республике по-прежнему действует особый противопожарный режим и потому вход и въезд в леса ограничен.

