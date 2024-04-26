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В Бурятии из-за неосторожности с огнём разгорелся лесной пожар

В Бурятии из-за неосторожности с огнём разгорелся лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его удалось оперативно потушить

В четверг, 25 апреля, в Бурятии обнаружили два новых лесных возгорания – в Иволгинском и Кяхтинском районах. К первому привёл переход огня с земель иных категорий, причиной второго стало неосторожное обращение с огнём, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
 
Оба очага оперативно ликвидировали в первые же сутки. Всего к тушению привлекли 73 человека, включая сотрудников лесной охраны и пожарных-десантников. Общая площадь пожаров превысила 10 гектаров.
 
Кроме того, в Иволгинском районе завершилась борьба с возгоранием, возникшим в среду, 24 апреля. По данным на утро 26-го, новых пожаров в Бурятии нет. В республике по-прежнему действует особый противопожарный режим и потому вход и въезд в леса ограничен.
лесные пожары Лес РАЛХ

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