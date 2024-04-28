В мирное время юбиляр работал в лесном хозяйстве
В Бурятии лесники первыми поздравили ветерана со столетием. 28 апреля юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Николай Борисович Агафонов.
Как рассказали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, Николай Агафонов в 1943 году был призван на фронт, ему было всего 19 лет. День Победы встретил на Востоке. Служил десантником, миномётчиком, сапёром, был в распоряжении командующего 12-й воздушной армии, маршала Худякова. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».
После войны вернулся работать на железную дорогу, затем трудился трактористом в Иволгинском лесхозе. Всего в лесном хозяйстве отработал трактористом 26 лет. Сейчас ветеран ни о чём не жалеет и благодарит судьбу за долгую жизнь и хорошее здоровье.
- Вот мне здоровье-то, по-моему, и помогло, почему? Потому что я летом в лесу, зимой в лесу, это большое дело, а вырос я беспризорником. Несмотря на обездоленное детство, смог встать на ноги, честно воевать, жениться, вырастить двоих детей, - поделился впечатлениями Николай Борисович.
В Бурятии столетие отметил ветеран Великой Отечественной
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