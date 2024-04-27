В улан-удэнской колонии стартовала посевная кампания

Общество, Фото: УФСИН по РБ

На полях побывал начальник колонии и агроном



Выполнение полевых работ на сельскохозяйственных полях Иволгинского района проверили начальник колонии Жаргал Намсараев и агроном учреждения Иван Назаров.



- По словам руководства, ожидаемый урожай овощных культур позволит полностью обеспечить сельскохозяйственной продукцией потребность исправительных учреждений региона. С целью автоматизации рабочих процессов ежегодно приобретается новое оборудование, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



В прошлом году колония вырастила более 854 тонн различных овощных культур.



