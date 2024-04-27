На полях побывал начальник колонии и агроном
Выполнение полевых работ на сельскохозяйственных полях Иволгинского района проверили начальник колонии Жаргал Намсараев и агроном учреждения Иван Назаров.
- По словам руководства, ожидаемый урожай овощных культур позволит полностью обеспечить сельскохозяйственной продукцией потребность исправительных учреждений региона. С целью автоматизации рабочих процессов ежегодно приобретается новое оборудование, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В прошлом году колония вырастила более 854 тонн различных овощных культур.
В улан-удэнской колонии стартовала посевная кампания
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Даурском заповеднике провели весенний учёт птиц
Оно превращается в настоящую свалку
Ожидается ветер до 13 м/с
В воскресенье в Окинском районе республики стартует горный фестиваль
Об этом рассказали на пресс-конференции перед турниром
Буддийский обряд проведут завтра
Медведица с пестуном гуляли по льду
Она появилась в одном из сёл Могойтуйского района
Для решения проблемы будет сформирована межведомственная группа
Участие приняли команды 2008-2009 годов рождения
Супруги назвали всех своих шестерых детей именами, начинающимися на первую букву алфавита
Завершение работ запланировано на сентябрь этого года
Утверждён перечень объектов, нуждающихся в ремонте
Соревнования проходили в столице Киргизии
Ветеран труда проживает в Хоринском районе