26 апреля

25 апреля

Популярное

Учёные найдут решение для ликвидации вреда от Байкальского ЦБК

Учёные найдут решение для ликвидации вреда от Байкальского ЦБК
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Для решения проблемы будет сформирована межведомственная группа

Для поиска научного решения по ликвидации накопленного вреда Байкальского целлюлозно-бумажного комбината создадут межведомственную группу с участием Российской академии наук, Минприроды России и Госкорпорации «Росатом». Такое предложение с целью научно-обоснованной постановки пилотного эксперимента, в том числе для разработки технического задания и программы испытаний, озвучено на совместном заседании научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам и научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал в начале апреля в Москве.

В задачи группы будет входить выработка решений по масштабированию итогов пилотного эксперимента на девять карт-накопителей БЦБК. Проведение пилотного эксперимента предлагается провести Сибирскому отделению РАН в рамках научно-исследовательской работы и научно-технического сопровождения. Проведение строительно-монтажных мероприятий предлагается поручить Федеральному экологическому оператору.

Предложение стало результатом обсуждения поручений по ликвидации накопленного вреда БЦБК, а также предложений по дополнительным лабораторно-аналитическим исследованиям образцов отходов, накопленных в карте № 4 полигона «Солзанский» и предложений к НИР по оценке возможности сохранения биоразнообразия на картах Солзанского полигона. Об этом сообщает Сибирское отделение РАН.

наука Байкал БЦБК

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Медведи удрали от госинспектора на Байкале в Бурятии
Медведи удрали от госинспектора на Байкале в Бурятии
Общество, 26.04.2024
Медведица с пестуном гуляли по льду
В селе Агинского округа открыли аллею Трудовой Славы
В селе Агинского округа открыли аллею Трудовой Славы
Общество, 26.04.2024
Она появилась в одном из сёл Могойтуйского района
Учёные найдут решение для ликвидации вреда от Байкальского ЦБК
Учёные найдут решение для ликвидации вреда от Байкальского ЦБК
Общество, 26.04.2024
Для решения проблемы будет сформирована межведомственная группа
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по футболу
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по футболу
Общество, 26.04.2024
Участие приняли команды 2008-2009 годов рождения
Агинская семья с детьми на букву «А» пополнилась двойней
Агинская семья с детьми на букву «А» пополнилась двойней
Общество, 26.04.2024
Супруги назвали всех своих шестерых детей именами, начинающимися на первую букву алфавита
В райцентре Бурятии начат ремонт центральной улицы
В райцентре Бурятии начат ремонт центральной улицы
Общество, 26.04.2024
Завершение работ запланировано на сентябрь этого года
Бурятия проработала план восстановления района ДНР до 2030 года
Бурятия проработала план восстановления района ДНР до 2030 года
Общество, 26.04.2024
Утверждён перечень объектов, нуждающихся в ремонте
Боксёр из Бурятии стал призёром международного турнира
Боксёр из Бурятии стал призёром международного турнира
Общество, 26.04.2024
Соревнования проходили в столице Киргизии
В Бурятии 95-й день рождения отпраздновала труженица тыла
В Бурятии 95-й день рождения отпраздновала труженица тыла
Общество, 26.04.2024
Ветеран труда проживает в Хоринском районе
Бурятский борец выиграл первенство России
Бурятский борец выиграл первенство России
Общество, 26.04.2024
Тамир Ешинимаев стал победителем в весовой категории до 74 кг

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^