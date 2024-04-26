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На Байкале поймали первых нарушителей нерестового запрета

На Байкале поймали первых нарушителей нерестового запрета
Происшествия,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Браконьеров обнаружили в первый день нерестового периода

В акватории Байкальского рыбохозяйственного бассейна вчера, 25 апреля, начал действовать нерестовый запрет. В Бурятии уже есть первые нарушители, сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

О ходе поимки рассказал Александр Подкорытов, руководитель оперативной группы «Сарма».

- С начала апреля наша оперативная группа активно проводила беседы с рыбаками о приближении нерестового периода. Неоднократно мы предупреждали всех встреченных любителей лова рыбы о том, что в соответствии с правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна введены запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды), запрещающие добычу (вылов) хариуса, ленка, тайменя повсеместно с 25 апреля по 25 июня. Предупреждали об административной и уголовной ответственности за подобное нарушение. Данная информация также своевременно была опубликована на официальном сайте учреждения и в социальных сетях. Большинство рыбаков отнеслись к предупреждению с пониманием, но нашлись и те, кто проигнорировал, - пояснил Александр Подкорытов.

25 апреля в ходе совместного рейда оперативной группы «Сарма» и сотрудников отдела МВД по Баргузинскому району в акватории Баргузинского залива озера Байкал были задержаны два нарушителя. Первый – житель Баргузинского района, у которого было изъято 19 рыб вида хариус. Предварительный ущерб оценивается в более чем 35 тысяч рублей. Вторым оказался житель Улан-Удэ, улов которого оказался меньше (8 рыб вида хариус, предварительный ущерб – более 14 тысяч рублей). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении указанных граждан.

Бурятия Байкал браконьерство

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