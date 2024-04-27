Подростки Бурятии напишут фэнтези и фантастику

Объявлен конкурс рассказов о семье



В Бурятии проходит конкурс коротких рассказов в жанре фэнтези и научной фантастики «Эльфы, роботы и моя семья» (12+). К участию допускаются все желающие в двух возрастных категориях: от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет.



Участникам первого этапа необходимо написать короткий рассказ (1-6 страниц), главными героями которого выступает семья, в жанрах:

- Фэнтези;

- «Sci-fi» (Научная фантастика).



Для участия в конкурсе необходимо создать произведение по одному из жанров и прислать заявку на участие и конкурсную работу на почту manager@baikalib.ru до 25 мая. Объявление результатов состоится 1-2 июня на фестивале детской и юношеской книги «Бумажный ключ» (12+).



По информации республиканской детско-юношеской библиотеки, 8 лучших конкурсных работ, набравших наибольшее количество баллов, будут использованы для издания печатного и цифрового сборника, а также награждены ценными призами. Все участники получат благодарственные письма.



По окончанию первого этапа на фестивале «Бумажный ключ» и социальных сетях библиотеки будет опубликована информация о результатах и положение второго этапа конкурса «Иллюстрация», посвящённого иллюстрациям рассказов победителей первого этапа.



Возрастное ограничение: 12+.



