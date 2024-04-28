28 апреля

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Бурятии тушат лесной пожар в Кижингинском районе

В Бурятии тушат лесной пожар в Кижингинском районе
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Также обнаружено возгорание в Муйском районе

В Бурятии за прошедшие сутки обнаружено 2 лесных пожара в Кабанском и Кижингинском районах.

На тушении пожаров работали 34 сотрудника лесной охраны. Было задействовано 7 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройдённая огнём, составила 8,5 га. Возгорание в Кабанском районе ликвидировано.

- На 8:00 утра 28 апреля обнаружено возгорание в Муйском районе. Пожар в Кижингинском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию. Прогноз на ликвидацию: 12:00, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Бурятия лесные пожары РАЛХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тушат лесной пожар в Кижингинском районе
В Бурятии тушат лесной пожар в Кижингинском районе
Происшествия, 28.04.2024
Также обнаружено возгорание в Муйском районе
В Иркутской области осудили специалиста опеки и 15 опекунов
В Иркутской области осудили специалиста опеки и 15 опекунов
Происшествия, 28.04.2024
Вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств со счетов опекаемых детей в размере более 30 млн рублей
На севере Бурятии поднялась паника из-за странного мужчины, пристающего к детям
На севере Бурятии поднялась паника из-за странного мужчины, пристающего к детям
Происшествия, 28.04.2024
Местные жители заявили, что он предлагает ребятишкам покататься на своём авто
В Улан-Удэ стали известны подробности гибели молодой матери
В Улан-Удэ стали известны подробности гибели молодой матери
Происшествия, 27.04.2024
Следователи возбудили уголовное дело после трагедии в Энергетике
У жителя Бурятии нашли мешок конопли
У жителя Бурятии нашли мешок конопли
Происшествия, 27.04.2024
Мужчина был судим за аналогичное преступление в 1999 году
Улан-удэнец поучаствовал в «проверке ФСБ» и лишился более 1 млн рублей
Улан-удэнец поучаствовал в «проверке ФСБ» и лишился более 1 млн рублей
Происшествия, 27.04.2024
Мужчина врал, что берёт кредит для покупки автомобиля, и сотрудникам банка, и настоящим полицейским
Житель Бурятии бил приятеля ножом в спину
Житель Бурятии бил приятеля ножом в спину
Происшествия, 27.04.2024
Мужчины поссорились и начали драться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^