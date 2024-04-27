В Иркутской области мальчику выплатили компенсацию за нападение собаки

Пёс напал на ребёнка возле стадиона



В городе Саянск Иркутской области семье мальчика, которого покусала собака, выплатили 40 тысяч рублей.



В июле 2023 года около школьного стадиона на трёхлетнего мальчика напала бродячая собака. Агрессивная собака набросилась на ребёнка, несмотря на то, что его мама была рядом. Мальчик получил получил телесные повреждения.



После мать пострадавшего ребёнка обратилась в прокуратуру за помощью. Прокурор, в свою очередь, подал иск о взыскании с администрации города компенсации морального вреда.



- Саянский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



После прокурорского вмешательства компенсация выплачена в пользу семьи пострадавшего мальчика.

