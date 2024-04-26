Пассажиров аэропорта «Байкал» призвали не опаздывать и не «кидать понты»

«Самолёты прекрасно летают и без больших начальников»
Гендиректор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев напомнил в соцсетях пассажирам, что лето всё ближе. Следовательно, увеличивается пассажиропоток и возрастает интенсивность полётов.
«Приезжайте на вылет заранее, чтобы пройти регистрацию и предполётный досмотр», - написал он.
По его словам, крики о том, что вы большой начальник и обязательно должны улететь, в аэропорту «Байкал» не работают.
«Самолёты прекрасно летают и без больших начальников», - подчеркнул Гармаев.
Он обратился ко всем пассажирам воздушных ворот столицы Бурятии с убедительной просьбой соблюдать правила перевозки.
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