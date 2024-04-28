В Улан-Удэ до +9 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 28 апреля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по трассе БАМ местами осадки в виде мокрого снега. Температура днём +7,+12, местами +1,+6. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с.
В Улан-Удэ дождя не будет. Днём от 7 до 9 градусов тепла, ветер северо-западный 8-13 м/с.
В Бурятии сегодня облачно
Общество, Фото:
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