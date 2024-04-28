28 апреля

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Бурятии сегодня облачно

В Бурятии сегодня облачно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ до +9 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 28 апреля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по трассе БАМ местами осадки в виде мокрого снега. Температура днём +7,+12, местами +1,+6. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с.

В Улан-Удэ дождя не будет. Днём от 7 до 9 градусов тепла, ветер северо-западный 8-13 м/с.



прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий
В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий
Общество, 27.04.2024
В День Победы в Улан-Удэ состоится спортивная акция
Забайкалье примет федеральную выставку племенных овец и коз
Забайкалье примет федеральную выставку племенных овец и коз
Общество, 27.04.2024
Один из её этапов пройдёт в начале лета в столице края
В Иркутской области расширят период получения соцдоплаты к пенсии
В Иркутской области расширят период получения соцдоплаты к пенсии
Общество, 27.04.2024
Это коснётся некоторых категорий несовершеннолетних и учащихся
Подростки Бурятии напишут фэнтези и фантастику
Подростки Бурятии напишут фэнтези и фантастику
Общество, 27.04.2024
Объявлен конкурс рассказов о семье
В Улан-Удэ известный общественник с друзьями построил новый мостик для бабушки
В Улан-Удэ известный общественник с друзьями построил новый мостик для бабушки
Общество, 27.04.2024
Пенсионерка проживает одна: один сын на СВО, другой - погиб
Сбитый на дороге в Улан-Удэ пёс выживает на лекарствах
Сбитый на дороге в Улан-Удэ пёс выживает на лекарствах
Общество, 27.04.2024
Волонтёры рассказали, что после ДТП он начал ходить кругами
На севере Бурятии пожаловались на вечный холод в ДК
На севере Бурятии пожаловались на вечный холод в ДК
Общество, 27.04.2024
А ещё местные жители заявили, что он неудобный и тесный
Паразитоиды помогут в борьбе с вредителем сибирских лесов
Паразитоиды помогут в борьбе с вредителем сибирских лесов
Общество, 27.04.2024
Учёные изучили врагов сибирского шелкопряда
В мае в Иркутской области объявят особый противопожарный режим
В мае в Иркутской области объявят особый противопожарный режим
Общество, 27.04.2024
Частично он начнёт действовать с конца следующей недели
В Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
В Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
Общество, 27.04.2024
Юбиляр – уроженка Забайкалья
В Бурятии дорожники привели в порядок памятники, посвящённые Великой Отечественной
В Бурятии дорожники привели в порядок памятники, посвящённые Великой Отечественной
Общество, 27.04.2024
Монументы располагаются вблизи федеральной трассы в Тарбагатайском районе
В Улан-Удэ дорога к новому учреждению УФСИН, возможно, пройдёт мимо Энергетика
В Улан-Удэ дорога к новому учреждению УФСИН, возможно, пройдёт мимо Энергетика
Общество, 27.04.2024
В мэрии рассказали о планах по строительству автодороги к будущему объекту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^