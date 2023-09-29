В Забайкалье ОПГ контрабандой вывезла лес на 407 млн рублей

Преступники предстали перед судом
В Чите шесть участников преступного сообщества признаны виновными по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов», ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», ч. 3 ст. 210 УК РФ «Создание преступного сообщества», пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых в результате совершения им преступления».
Судом установлено, что в 2017-2020 годы члены преступного сообщества занимались скупкой незаконно заготовленной древесины на территории Забайкальского края и последующей реализацией с использованием фиктивных документов. Соучастники незаконно экспортировали железнодорожным транспортом более 40 тыс. куб. метров древесины различных пород общей стоимостью более 407 млн рублей.
В 2018-2019 годы руководитель преступного сообщества легализовал более 11 млн рублей, полученных от реализации незаконно экспортированного лесоматериала, путём их перечисления на счёт другого юридического лица, директором которого он также являлся, под видом фиктивных банковских операций.
- Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил организатору преступного сообщества наказание в виде 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с ограничением свободы на срок 1 год. Иным соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 11 лет со штрафами от 200 до 700 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Осуждённые будут отбывать наказание в исправительных колониях общего и строгого режимов.
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