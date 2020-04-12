Улан-удэнцы устроили лесной пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возгорание случилось вчера днём



Накануне, 11 апреля, в Аршанском участковом лесничестве в Улан-Удэ произошёл пожар.



Возгорание обнаружили в 14:24, к тушению приступили в 14:43, в 17:30 пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 0,54 га. Пожар произошёл из-за неосторожности с огнём местного населения.



В тушении было задействовано 27 человек, 8 единиц техники. Всего с начала пожароопасного периода в лесной зоне Улан-Удэ произошёл один пожар, сообщается в оперативной сводке по городу.

