Возгорание случилось вчера днём
Накануне, 11 апреля, в Аршанском участковом лесничестве в Улан-Удэ произошёл пожар.
Возгорание обнаружили в 14:24, к тушению приступили в 14:43, в 17:30 пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 0,54 га. Пожар произошёл из-за неосторожности с огнём местного населения.
В тушении было задействовано 27 человек, 8 единиц техники. Всего с начала пожароопасного периода в лесной зоне Улан-Удэ произошёл один пожар, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-удэнцы устроили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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