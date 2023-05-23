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В Бурятии военные навели понтонный мост для облегчения жизни сельчан

В Бурятии военные навели понтонный мост для облегчения жизни сельчан
Общество, 
Военные инженеры подарили жителям связь с «большой землёй»

В Бурятии специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) завершили установку понтонного моста через реку Джида.

Как сообщал «Байкал-Daily», некогда стоявший здесь деревянный мост давно рухнул, и потому жители Зарубино фактически отрезаны от райцентра и Улан-Удэ. Зимой они переправляются по льду, а в тёплое время года на помощь ежегодно приходят военные, наводя понтонную переправу.

Переправа от военных даёт связь с «большой землёй». Жители села Зарубино могут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно доставлять продукты питания, ГСМ, своевременно получать почту и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы. Также понтонный мост облегчает жизнь жителям сёл Джида и Дырестуй.

- После обращения главы республики понтонная переправа установлена в районе населённых пунктов Дырестуй и Зарубино Джидинского района. Накануне военнослужащие организовали подготовку и обслуживание военной техники и понтонных звеньев. Часть техники, в том числе плавающие гусеничные транспортёры ПТС-М, доставлены с помощью армейских тягачей КамАЗ-65225. Всего для выполнения задачи в район было доставлено 18 понтонных звеньев на автомобилях повышенной проходимости КрАЗ-255Б, - сообщили в пресс-службе ВВО.

На месте военные инженеры выполнили сброс понтонных звеньев и навели переправу.



Длина моста – 105 метров. В случае подъёма реки переправу можно нарастить, для этого создан запас понтонных звеньев.

Состоялся контрольный пропуск техники по мосту. После понтонная переправа начала работу.

Она будет функционировать до поздней осени.
военнослужащие мост Восточный военный округ

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