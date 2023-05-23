В Бурятии военные навели понтонный мост для облегчения жизни сельчан

Длина моста – 105 метров. В случае подъёма реки переправу можно нарастить, для этого создан запас понтонных звеньев. Состоялся контрольный пропуск техники по мосту. После понтонная переправа начала работу. Она будет функционировать до поздней осени.

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