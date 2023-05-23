В Бурятии военные навели понтонный мост для облегчения жизни сельчан

В Бурятии специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) завершили установку понтонного моста через реку Джида.
Как сообщал «Байкал-Daily», некогда стоявший здесь деревянный мост давно рухнул, и потому жители Зарубино фактически отрезаны от райцентра и Улан-Удэ. Зимой они переправляются по льду, а в тёплое время года на помощь ежегодно приходят военные, наводя понтонную переправу.
Переправа от военных даёт связь с «большой землёй». Жители села Зарубино могут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно доставлять продукты питания, ГСМ, своевременно получать почту и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы. Также понтонный мост облегчает жизнь жителям сёл Джида и Дырестуй.
- После обращения главы республики понтонная переправа установлена в районе населённых пунктов Дырестуй и Зарубино Джидинского района. Накануне военнослужащие организовали подготовку и обслуживание военной техники и понтонных звеньев. Часть техники, в том числе плавающие гусеничные транспортёры ПТС-М, доставлены с помощью армейских тягачей КамАЗ-65225. Всего для выполнения задачи в район было доставлено 18 понтонных звеньев на автомобилях повышенной проходимости КрАЗ-255Б, - сообщили в пресс-службе ВВО.
На месте военные инженеры выполнили сброс понтонных звеньев и навели переправу.
Длина моста – 105 метров. В случае подъёма реки переправу можно нарастить, для этого создан запас понтонных звеньев.
Состоялся контрольный пропуск техники по мосту. После понтонная переправа начала работу.
Она будет функционировать до поздней осени.