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Монголия хочет вернуть из России артефакты хунну

Монголия хочет вернуть из России артефакты хунну
Общество,  Фото:минкультуры Монголии
Министры культуры двух стран провели встречу в Санкт-Петербурге

Министр культуры Монголии Чинбатын Номин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова провели официальную встречу в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, проходившего во второй половине ноября в Санкт-Петербурге.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в ходе встречи российская сторона подчеркнула успешное развитие сотрудничества между Монголией и Россией во многих областях культуры, таких как исполнительское искусство, творческое образование, музейное дело. В частности, российский министр отметила, что Эрмитаж и музей «Чингисхан» подписали в этом году меморандум о углублении сотрудничества в области исследования культурного наследия. Также Ольга Любимова обратилась к своей монгольской коллеге с просьбой выставить картину Николая Рериха «Великий всадник», хранящуюся в музее изобразительных искусств имени Г. Занабазара, на выставке в музее Востока в Москве.

В свою очередь, монгольский министр напомнила, что известный российский географ и археолог Пётр Козлов в 20-х годах прошлого века провёл раскопки могилы эпохи хунну в горах Ноён-Уул (Ноин-Ула) в Монголии. Артефакты были вывезены в Россию по условиям соглашения, подписанного с тогдашним институтом священных писаний Монголии. Согласно условиям контракта, после исследования найденные предметы должны были быть возвращены монгольской стороне. В связи с этим, Ч. Номин попросила свою коллегу решить этот вопрос.

Кроме этого, министр культуры Монголии заявила, что она также приехала с предложением создать рабочую группу учёных из обеих стран для изучения наследия горы Ноён-Уул. Ольга Любимова пояснила, что направила в администрацию Президента и МИД РФ просьбу монгольской стороны о создании рабочей группы и получила распоряжение изучить вопрос.

Монголия археология история.

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