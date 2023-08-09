Боевое знамя вручено Иркутской авиационной эскадрилье Росгвардии

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

На церемонии также состоялось вручение государственных наград военнослужащим



Иркутской авиационной эскадрилье Росгвардии вручили Боевое знамя нового образца. От имени президента России главную воинскую реликвию командиру воинской части подполковнику Роберту Анварову вручил командующий Сибирским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Николай Марков.



В церемонии приняли участие генералы и офицеры управления округа и территориального управления, ветераны войск правопорядка, представители силовых структур, духовенства и общественных организаций.



По окончании церемонии командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Николай Марков вручил 20 государственных наград военнослужащим полка оперативного назначения города Ангарска и сотрудникам спецподразделений ведомства, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции. Кроме того, губернатор Игорь Кобзев и Николай Марков обсудили вопросы взаимодействия с подразделениями Росгвардии на территории Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



