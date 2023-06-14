Их жертвами стали 372 ребёнка
В Бурятии увеличивается число пострадавших от клещей. По данным на 14 июня, они покусали уже 1184 жителя республики, включая 372 ребёнка. Нападения паразитов зафиксировали в Улан-Удэ и во всех районах, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специальные акарицидные обработки проводятся в местах массового отдыха, а также территории летних оздоровительных и образовательных организаций. Прививочная кампания против клещевого энцефалита в республике продолжается.
Если нападения насекомого избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.
Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в будни и в субботу).
Клещи в Бурятии покусали уже более тысячи человек
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Байкеры проехались по улицам Улан-Батора
Пока борьба с ним идёт с переменным успехом
Он сыпал в супермаркете матом и оскорблял продавцов
Их жертвами стали 372 ребёнка
Перед праздником в Улан-Удэ устроили масштабную уборку
Косолапый живёт в заказнике «Таюрский»
Из-за праздника их работу решили продлить
Каждый участник должен будет съесть 10 бууз
Изменения вступили в силу с начала июня
Работы должны быть завершены к осени
На республику надвигается сильный ветер
Экскурсии проводятся в Художественном музее и музее истории Бурятии
В парке Хоринска планируют разместить лукодром, пирс на реке и «Древо жизни»
Облаву на них устроят на Бурводе
Они заявили, что из-за этого воспитанники ДОУ мёрзнут и болеют