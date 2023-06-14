Клещи в Бурятии покусали уже более тысячи человек

Их жертвами стали 372 ребёнка



В Бурятии увеличивается число пострадавших от клещей. По данным на 14 июня, они покусали уже 1184 жителя республики, включая 372 ребёнка. Нападения паразитов зафиксировали в Улан-Удэ и во всех районах, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.



Специальные акарицидные обработки проводятся в местах массового отдыха, а также территории летних оздоровительных и образовательных организаций. Прививочная кампания против клещевого энцефалита в республике продолжается.



Если нападения насекомого избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.



Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в будни и в субботу).



