14 июня

13 июня

Популярное

Клещи в Бурятии покусали уже более тысячи человек

Клещи в Бурятии покусали уже более тысячи человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их жертвами стали 372 ребёнка

В Бурятии увеличивается число пострадавших от клещей. По данным на 14 июня, они покусали уже 1184 жителя республики, включая 372 ребёнка. Нападения паразитов зафиксировали в Улан-Удэ и во всех районах, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специальные акарицидные обработки проводятся в местах массового отдыха, а также территории летних оздоровительных и образовательных организаций. Прививочная кампания против клещевого энцефалита в республике продолжается.

Если нападения насекомого избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.

Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в будни и в субботу).

клещи Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголии провели большой международный мотофестиваль
В Монголии провели большой международный мотофестиваль
Общество, 14.06.2023
Байкеры проехались по улицам Улан-Батора
На севере Бурятии «закольцевали» мощный лесной пожар
На севере Бурятии «закольцевали» мощный лесной пожар
Общество, 14.06.2023
Пока борьба с ним идёт с переменным успехом
Пьяный в зюзю улан-удэнец приставал к покупателям «Абсолюта»
Пьяный в зюзю улан-удэнец приставал к покупателям «Абсолюта»
Общество, 14.06.2023
Он сыпал в супермаркете матом и оскорблял продавцов

Столицу Бурятии украшают и отмывают ко Дню города
Столицу Бурятии украшают и отмывают ко Дню города
Общество, 14.06.2023
Перед праздником в Улан-Удэ устроили масштабную уборку
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по скоростному поеданию бууз
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по скоростному поеданию бууз
Общество, 14.06.2023
Каждый участник должен будет съесть 10 бууз
В Бурятии повысили входную плату в Забайкальский нацпарк
В Бурятии повысили входную плату в Забайкальский нацпарк
Общество, 14.06.2023
Изменения вступили в силу с начала июня
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу возле КДЦ «Рассвет»
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу возле КДЦ «Рассвет»
Общество, 14.06.2023
Работы должны быть завершены к осени
Штормовое предупреждение: В Бурятии испортится погода
Штормовое предупреждение: В Бурятии испортится погода
Общество, 14.06.2023
На республику надвигается сильный ветер
В Улан-Удэ проведут бесплатные экскурсии для школьников на бурятском языке
В Улан-Удэ проведут бесплатные экскурсии для школьников на бурятском языке
Общество, 14.06.2023
Экскурсии проводятся в Художественном музее и музее истории Бурятии
Проект благоустройства парка в Бурятии отправится на всероссийский конкурс
Проект благоустройства парка в Бурятии отправится на всероссийский конкурс
Общество, 14.06.2023
В парке Хоринска планируют разместить лукодром, пирс на реке и «Древо жизни»
В Улан-Удэ опять будут ловить бродячих собак
В Улан-Удэ опять будут ловить бродячих собак
Общество, 14.06.2023
Облаву на них устроят на Бурводе
В Бурятии сельчане пожаловались на холодные унитазы в детсаду
В Бурятии сельчане пожаловались на холодные унитазы в детсаду
Общество, 14.06.2023
Они заявили, что из-за этого воспитанники ДОУ мёрзнут и болеют

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^