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В Улан-Удэ выберут лучших балетмейстеров страны

В Улан-Удэ выберут лучших балетмейстеров страны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
География участников конкурса становится всё шире


28 и 29 апреля в концертно-театральном центре Восточно-Сибирского института культуры «Феникс» пройдёт международный конкурс молодых балетмейстеров «Престиж – 2023» (12+). Конкурс проходит один раз в два года.

- Проект направлен на выявление молодых и талантливых балетмейстеров-постановщиков. Также конкурс поможет найти новые идеи в балете и поддержать студентов, - сообщила заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина.

К участию в конкурсе допускаются молодые балетмейстеры в возрасте до 35 лет, а также студенты хореографических отделений ссузов и вузов. Для студентов предусмотрена отдельная конкурсная программа.

География участников конкурса очень обширная – это Монголия, Китай, Тыва, Хабаровский край, Забайкальский край, Иркутская область и Бурятия.

- Это конкурс начинался изначально ещё с 2000-х годов, как внутривузовский. Потом мы поняли, что конкурс нужно выводить за рамки одного вуза. Затем он стал городским. Количество желающих стало ещё больше. И в 2019 году провели уже межрегиональный конкурс, а в 2021 году мы впервые провели этот конкурс в заочном формате из-за ковида. В этом году также проводим в заочном и очном формате. Дальние, западные регионы страны участвуют в заочном формате, такие как Белгородская область, Курская область и другие, - рассказал проректор по творческой деятельности ВСГИК Игорь Поповский.
По его словам, с 25 апреля Бурятия принимает уже первых гостей, иногородних участников приедет больше 140 участников – это участники коллективов, которых представляют балетмейстеры.

- Конкурс «Престиж» - это прекрасная стартовая площадка для молодых педагогов – балетмейстеров, которые только начинают свой творческий путь. В этом году он проводится по двум категориям: профи и студенты. Категория студентов больше всего заполнили заявки на конкурс из самых разных регионов России, - сообщила руководитель проекта Татьяна Попова.

В конкурсе будут три номинации: народный танец, эстрадный танец и современная хореография. Председатель жюри - Илья Карапыш (г. Челябинск), преподаватель хореографического факультета ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, руководитель заслуженного коллектива народного творчества РФ ансамбля «Ералаш».


Возрастное ограничение: 12+.


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