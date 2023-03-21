Мужчина обратился в прокуратуру
Жителю Слюдянского района коммерческая организация продала уголь по цене выше размера, установленного службой по тарифам Иркутской области. С заявлением о нарушении жилищного законодательства он обратился в прокуратуру.
На основании результатов прокурорской проверки руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона.
После прокурорского вмешательства мужчине произведён перерасчёт и возвращены излишне уплаченные денежные средства в размере более семи тысяч рублей, сообщает пресс-службе областного надзорного органа.
Жителю Иркутской области продали уголь по завышенной цене
Общество, Фото:
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