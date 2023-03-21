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Жителю Иркутской области продали уголь по завышенной цене

Жителю Иркутской области продали уголь по завышенной цене
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина обратился в прокуратуру

Жителю Слюдянского района коммерческая организация продала уголь по цене выше размера, установленного службой по тарифам Иркутской области. С заявлением о нарушении жилищного законодательства он обратился в прокуратуру.

На основании результатов прокурорской проверки руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона.

После прокурорского вмешательства мужчине произведён перерасчёт и возвращены излишне уплаченные денежные средства в размере более семи тысяч рублей, сообщает пресс-службе областного надзорного органа. 
Иркутская область прокуратура

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