Жителю Иркутской области продали уголь по завышенной цене

Мужчина обратился в прокуратуру



Жителю Слюдянского района коммерческая организация продала уголь по цене выше размера, установленного службой по тарифам Иркутской области. С заявлением о нарушении жилищного законодательства он обратился в прокуратуру.



На основании результатов прокурорской проверки руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона.



После прокурорского вмешательства мужчине произведён перерасчёт и возвращены излишне уплаченные денежные средства в размере более семи тысяч рублей, сообщает пресс-службе областного надзорного органа.

