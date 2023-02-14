В Улан-Удэ целый микрорайон остался без нормальных дорог и остановки

Людям приходится идти до неё пешком три километра

В микрорайоне нет асфальтированных дорог, а до ближайшей остановки местным жителям теперь приходится идти пешком три километра чуть ли не волчьими тропами. Тяжелее всего приходится пенсионерам.





- Мы – потомки строителей ЛВРЗ, никакого к нам уважения, – отмечает местная жительница Надежда Ружникова. – Вот дорога. Машины ездят день и ночь, а нам идти негде, тем более – в гору. Планировали сделать остановку, но никто не соглашается. Ближайшая – на улице Октябрьская и мы, бабушки с сумками, оттуда тащимся в гору.



Люди обращались в мэрию и к депутатам и даже жаловались в прокуратуру, заявили общественники. Они хотят, чтобы в Аршан запустили транспорт, оборудовали дополнительный остановочный пункт либо отремонтировали лестницы на подъёмах. Но ситуация пока так и не улучшилась.



«Фронтовики» направили в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ обращение с просьбой проверить, как в микрорайоне соблюдается федеральное законодательство по обеспечению безопасности дорожного движения. А ещё активисты Народного фронта призвали надзорное ведомство принять меры из-за бездействия властей.

