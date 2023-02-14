В Улан-Удэ целый микрорайон остался без нормальных дорог и остановки

Людям приходится идти до неё пешком три километра
Жители микрорайона Аршан в Улан-Удэ уже четыре года добиваются от чиновников нормальных дорог и остановки. За последнее время посёлок заметно разросся, но из-за неудобного расположения и непродуманной инфраструктуры туда не заезжает общественный транспорт. После обширной застройки проходы к единственной остановке оказались закрыты заборами частных домов, рассказали в региональном отделении Народного фронта.
В микрорайоне нет асфальтированных дорог, а до ближайшей остановки местным жителям теперь приходится идти пешком три километра чуть ли не волчьими тропами. Тяжелее всего приходится пенсионерам.
- Мы – потомки строителей ЛВРЗ, никакого к нам уважения, – отмечает местная жительница Надежда Ружникова. – Вот дорога. Машины ездят день и ночь, а нам идти негде, тем более – в гору. Планировали сделать остановку, но никто не соглашается. Ближайшая – на улице Октябрьская и мы, бабушки с сумками, оттуда тащимся в гору.
Люди обращались в мэрию и к депутатам и даже жаловались в прокуратуру, заявили общественники. Они хотят, чтобы в Аршан запустили транспорт, оборудовали дополнительный остановочный пункт либо отремонтировали лестницы на подъёмах. Но ситуация пока так и не улучшилась.
«Фронтовики» направили в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ обращение с просьбой проверить, как в микрорайоне соблюдается федеральное законодательство по обеспечению безопасности дорожного движения. А ещё активисты Народного фронта призвали надзорное ведомство принять меры из-за бездействия властей.
Людям приходится идти до неё пешком три километра
Теперь артистка мечтает увидеть знаменитое озеро в другое время года
В их помёте утопают плитка и лестницы на Арбате
В республике сохраняется тёплая погода
Там устроят костюмированное шествие и театрализованное представление
Заявки на отборочный тур принимаются до 1 мая
Абсолютным победителем в бурятском шууд-теннисе стал Арсалан Тулонов
Посетителей призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности
Он занял первое место в личном и командном зачёте
Принять участие могут дети от 4 до 12 лет
В республике объявлены школьники – победители конкурса бурятского языка
Дикие животные пасутся там, куда обычно не заходят
Усть-Баргузинская детская музыкальная школы открылась в 1967 году
Большая выставка состоится уже на этой неделе
Присоединиться к ним могут все желающие