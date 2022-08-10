Мероприятие объединит учёных, художников, музееведов, историков, потомков декабристов и туристов
Культурно-просветительский фестиваль «Во глубине сибирских руд», посвящённый историко-культурному наследию декабристов, пройдёт с 20 по 21 августа в городе Петровск-Забайкальский.
- Программа очень насыщенна и придётся по вкусу людям любого возраста. Туристов ждёт театрализованная реконструкция истории Петровска-Забайкальского, выставочные площадки музеев, презентация работ участников Бестужевского пленэра. А также выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, концерты. Особенно увлекательной станет вечерняя пешая экскурсия на сопку декабриста Лунина, - рассказала начальник отдела развития туризма министерства экономики региона Татьяна Воронина.
По информации пресс-службы ведомства, город Петровск-Забайкальский на втором месте после Санкт-Петербурга по количеству памятников и памятных мест декабризма — их более 80. Фестиваль проводится с 2016 года и состоится в четвёртый раз.
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В Забайкалье состоится фестиваль декабристов
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