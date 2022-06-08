В Улан-Удэ общественники заявили о «дорожной халтуре»





















После того, как Народный фронт обратился в администрацию Улан-Удэ с просьбой проконтролировать работу подрядчика и учесть необходимость соблюдения технологии, местные жители сообщили, что дорожники провели новые работы.



Так, у домов №48-50 по улице Павлова было демонтировано старое асфальтовое покрытие на тротуарах. Однако остальные недочёты были не учтены, и работа продолжилась в прежнем режиме, рассказали в ОНФ. Вдоль домов №48-50 подрядчик оставил в ямах уже насыпанный слой песка поверх старого асфальта. В этот песок на цементную подложку установил не нормативно высокие бордюры.

Кроме того, эксперты Народного фронта отметили главный недостаток ремонтных работ – отсутствие документального проектирования объектов. Это фактически позволяет подрядчику выполнять ремонт на собственное усмотрение.После того, как Народный фронт обратился в администрацию Улан-Удэ с просьбой проконтролировать работу подрядчика и учесть необходимость соблюдения технологии, местные жители сообщили, что дорожники провели новые работы.Так, у домов №48-50 по улице Павлова было демонтировано старое асфальтовое покрытие на тротуарах. Однако остальные недочёты были не учтены, и работа продолжилась в прежнем режиме, рассказали в ОНФ. Вдоль домов №48-50 подрядчик оставил в ямах уже насыпанный слой песка поверх старого асфальта. В этот песок на цементную подложку установил не нормативно высокие бордюры.







В работах по реконструкции автодороги в месте примыкания улицы Павлова и улицы Боевая также не происходит изменений. Угол наклона искусственного сужения дороги не изменен, осталась прежней ширина полосы разгона, которую эксперты просили увеличить для безопасности движения.



В работах по реконструкции автодороги в месте примыкания улицы Павлова и улицы Боевая также не происходит изменений. Угол наклона искусственного сужения дороги не изменен, осталась прежней ширина полосы разгона, которую эксперты просили увеличить для безопасности движения.











- Очевидно, что наши замечания по тротуарам устранены были только около двух домов чисто формально. Бордюры и тротуары устанавливаются на высокий песчаный слой и понятно, что такая конструкция продержится до первого хорошего дождя. Что касается реконструкции перекрестка на ул. Павлова-Боевая, то цель сделать данный участок безопасным вряд ли будет достигнута, исходя из вероятного отсутствия проектных документов и согласования с ГИБДД. Несогласованные действия могут привести к нежелательным последствиям. Наши рекомендации городу не были учтены, замечания устранены частично, доводы жителей не были услышаны, мы вынуждены направить запрос в прокуратуру для проверки и надлежащего контроля, - прокомментировал председатель ревизионной комиссии регионального штаба Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.











Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии обратились в прокуратуру по поводу ремонта дороги и тротуаров на улице Павлова в Улан-Удэ. Общественники раскритиковали проводимые подрядчиком работы и назвали их «дорожной халтурой».О нарушениях при ремонте улиц общественникам сообщили местные жители. Эксперты Народного фронта выехали на место и подтвердили факты.- Тротуары от дома №48 до дома №62 обустраиваются без демонтирования старого разрушенного асфальтового покрытия с нанесением толстого слоя обычного песка. Помимо этого, бордюрный камень устанавливался намного выше допустимых норм, что выглядит небезопасно и неэстетично. А реконструкция автодороги производится без учета фактора аварийности участка – подрядчик проложил полосу разгона, угол уклона которой просто не позволяет заехать на неё и создает таким образом дополнительную опасность для автомобилистов при пересечении перекрёстка, - сообщили в ОНФ в Бурятии.