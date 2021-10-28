Замминистра финансов Бурятии назначен Ленск Матханов

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В министерстве финансов он работает с ноября 2002 года



Постановлением главы Бурятии № 611 первым заместителем министра финансов республики назначен Матханов Ленск Владимирович. Соответствующий нормативно-правовой акт опубликован на официальном сайте правительства региона.



Матханов Ленск Владимирович родился 3 декабря 1972 года в селе Аларь Аларского района Иркутской области.



В 1995 году окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и управление в строительстве», в 2003 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Юриспруденция».



В министерстве финансов Республики Бурятия работает с ноября 2002 года.



С 2002 г. до 2004 г. замещал должность ведущего специалиста Комитета по драгметаллам и валюте.



С 2005 г. по 2011 г. работал юрисконсультом, юрисконсультом - ведущим специалистом, главным специалистом - юрисконсультом, юрисконсультом - консультантом юридического отдела.



В январе 2011 г. замещал должность начальника отдела контроля в сфере размещения государственного заказа.



С февраля 2011 года до октября 2021 г. работал в должности заместителя председателя Комитета государственного финансового контроля – начальника отдела государственного контроля в сфере закупок.



Женат, воспитывает двоих детей.





