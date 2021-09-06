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В Улан-Удэ проводится лаборатория оперных режиссёров

В Улан-Удэ проводится лаборатория оперных режиссёров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Открытый показ результатов проекта состоится 11 сентября

3 сентября в Бурятию прибыли режиссёры оперы, которые прошли конкурсный отбор для участия в лаборатории «Байкал-опера»: Дмитрий Отяковский, Мария Фомичева, Надежда Бахшиева, Дина Орлова, а также кураторы проекта Владимир Бочаров и Полина Шатохина.

С 3 по 10 сентября участники вместе с артистами театра подготовят четыре оперных фрагмента в современной постановке, которые представят зрителям 11 сентября на открытом показе (16+):
- Дуэт Виолетты Валери и Альфреда Жермона из оперы «Травиата» (16+) Дж. Верди;
- Дуэт Джильды и Герцога из оперы «Риголетто» (16+) Дж. Верди;
- Дуэт Сантуццы и Туридду из оперы «Сельская честь» (16+) П. Масканьи;
- Дуэт Сильвио и Недды из оперы «Паяцы» (16+) Р. Леонкавалло.

Особенностью лаборатории станет сотрудничество режиссёров с арт-практиками из Улан-Удэ — архитектором-керамистом Арюной Догдоновой и моушн-дизайнером Арюной Булутовой.

- Первое, что нас впечатлило – это пространство и здание театра. Мы успели познакомиться с руководством театра, с городом и местной кухней. Самое интересное, что коллаборация между режиссёрами и местными арт-практиками уже состоялась. Значит все движется в правильном направлении. Нас ждёт плотный график работы, - заявила куратор лаборатории Полина Шатохина.

Напомним, что на лабораторию молодых оперных режиссёров «Байкал-опера» заявки подали более 30 участников, а финальный отбор прошли только четверо самых талантливых и перспективных молодых оперных режиссёров. Проект стал продолжением творческой лаборатории молодых хореографов (2019 год), чей финальный проект «Бурятские сказки и легенды» (12+) вошёл в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.

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