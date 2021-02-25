В России выросли штрафы за неподчинение силовикам на митингах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Закон подписал Владимир Путин



24 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение представителям правоохранительных органов на массовых акциях.



Закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения ужесточают административные санкции за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, а также нарушения при организации и проведении публичных мероприятий, сообщает РБК.



Максимальная санкция за неповиновение остается прежней — 15 суток ареста. Однако штраф увеличивается с текущих 500-1000 руб. до 2-4 тыс. руб., возможно назначение обязательных работ на срок от 40 до 120 часов.



Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время массового мероприятия будет наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб., максимальная санкция прежняя — 30 суток ареста.



Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей работников органов правопорядка повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., административный арест на срок до 30 суток либо обязательные работы (от 100 до 200 часов). Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.







