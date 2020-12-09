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В Улан-Удэ стартовал конкурс поделок к Новому году

В Улан-Удэ стартовал конкурс поделок к Новому году
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проводится среди учащихся образовательных учреждений Железнодорожного района

В Улан-Удэ стартовал районный онлайн-конкурс поделок «Волшебный Самоделкин». Мероприятие проводится в заочной форме с 7 по 21 декабря и приурочено к празднованию Нового года. К участию приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных учреждений Железнодорожного района города (дошкольные образовательные учреждения, школы, УДО).

Участники делятся на три возрастные категории: 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет. На конкурс принимаются только индивидуальные работы по следующим номинациям: поделка «Символ года – 2021 года», поделка «Оригинальная ёлочка», «Новогодняя поделка». От одного участника принимается не более одной работы в одной номинации, выполненные в 2020 году и ранее не принимавшие участие в подобных мероприятиях.

Работы могут быть представлены в виде поделок из разного материала: бумага, солома, ткань, лепка, природный материал, бросовый материал и другие. Каждый участник направляет конкурсные материалы отдельным письмом (от одного педагога не более 3 работ), в котором содержатся заявка и фотографии работ высокого качества в формате jpeg и размером 1024х678. Для каждой объёмной работы необходимо сделать этикетаж и 3 фотографии: вид спереди, сбоку и сверху. Для работы, выполненной в одной плоскости, – 1 фото.

Приём заявок пройдёт 7 по 14 декабря. Конкурсные работы принимаются от руководителей творческих объединении, учителей, воспитателей на электронный адрес: samodelkin_rodnikvb@mail.ru. Работы, присланные после 14 декабря, не рассматриваются.

Подведение итогов состоится 15 по 21 декабря. По результатам конкурса будут определены призёры, занявшие первые три места, и лауреаты по трём номинациям. Победители будут награждены дипломами. Все участники получат сертификаты за участие, руководители благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ Железнодорожный район конкурс дети Новый год
 
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