Борец из Усть-Ордынского округа стал мастером спорта международного класса

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Также звание получил призёр чемпионата мира по универсальному бою из Иркутска



Двум спортсменам Иркутской области присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». Соответствующий приказ от 30 июля 2020 года №51нг подписал министр спорта России Олег Матыцин.



Мастером спорта международного класса по спортивной борьбе стал уроженец села Закулей Нукутского района, воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва «Тамир» имени И.И. Тыхреновой Юлиан Гергенов. Он занял первое место в весовой категории 65 кг на международном турнире по вольной борьбе на кубок Владимира Семёнова, который в октябре прошлого года проходил в Нефтеюганске. Спортсмен тренируется у Баира Ильина и Руслана Борокшонова.



Иркутский спортсмен Аркадий Томский стал мастером спорта международного класса по универсальному бою. Аркадий завоевал серебряную медаль в весовой категории 65 кг в разделе «лайт» на чемпионате мира, который состоялся в ноябре прошлого года в Анапе. Тренером спортсмена является Белла Колодеж. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

