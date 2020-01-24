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В Маньчжурии пытаются помочь мужчине, предположительно, из Бурятии

В Маньчжурии пытаются помочь мужчине, предположительно, из Бурятии
Общество, 
Мужчина живёт на чердаке одной из гостиниц города

Накануне в популярном паблике «Аноним 03» появился пост, в котором говорится, что житель Бурятии не может вернуться домой из Маньчжурии (КНР). Мужчина живёт на чердаке одной из гостиниц китайского города, не имеет паспорта и даже не называет своего имени – «говорить не может, только мычит», говорится в посте. 



- Скоро в Китае Новый год. Всё закроется, и на 2 недели почти вся Маньчжурия опустеет. Неизвестно, как человек существовать будет. Отправить в РФ невозможно, нет паспорта, - написал автор и призвал пользователей Сети найти родственников мужчины.

Сегодня в сообществе опубликовали ещё один пост. Выяснилось, что мужчина предположительно из Улан-Удэ, водитель фуры.

- Загулял в Маньчжурии и потерял паспорт, неравнодушные люди нашли его, отмыли, накормили, нашли и забрали паспорт его из полиции китайского города. Человек серьёзно простужен, - рассказали в «Анониме 03».

Известно, что неравнодушные забайкальцы, живущие в Маньчжурии, пытаются помочь мужчине и отправить его хотя бы в Забайкальск.

- Проблема в том, что виза просрочена, аннулирована, информация, что он с Улан-Удэ точная. Читинцы - молодцы, подняли на уши всех, кого только можно. Полицию, китайских визовиков и пограничников, пытаются узнать, как ему пересечь границу, - пишет автор поста.

По плану, мужчину встретят на границе, помогут с обследованием у врача, довезут до Читы и далее отправят в Улан-Удэ. «Но про родных до сих пор непонятно», говорится в посте.

помощь Маньчжурия
 
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