В Маньчжурии пытаются помочь мужчине, предположительно, из Бурятии

- Скоро в Китае Новый год. Всё закроется, и на 2 недели почти вся Маньчжурия опустеет. Неизвестно, как человек существовать будет. Отправить в РФ невозможно, нет паспорта, - написал автор и призвал пользователей Сети найти родственников мужчины.Сегодня в сообществе опубликовали ещё один пост. Выяснилось, что мужчина предположительно из Улан-Удэ, водитель фуры.- Загулял в Маньчжурии и потерял паспорт, неравнодушные люди нашли его, отмыли, накормили, нашли и забрали паспорт его из полиции китайского города. Человек серьёзно простужен, - рассказали в «Анониме 03».Известно, что неравнодушные забайкальцы, живущие в Маньчжурии, пытаются помочь мужчине и отправить его хотя бы в Забайкальск.- Проблема в том, что виза просрочена, аннулирована, информация, что он с Улан-Удэ точная. Читинцы - молодцы, подняли на уши всех, кого только можно. Полицию, китайских визовиков и пограничников, пытаются узнать, как ему пересечь границу, - пишет автор поста.По плану, мужчину встретят на границе, помогут с обследованием у врача, довезут до Читы и далее отправят в Улан-Удэ. «Но про родных до сих пор непонятно», говорится в посте.