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В Иволгинском районе Бурятии родился 300-й малыш
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчик появился на свет в начале августа

6 августа Иволгинский районный отдел зарегистрировал трёхсотого ребёнка с начала года. Им оказался мальчик по имени Тимур.

Маму малыша поздравили, пожелав крепкого здоровья, радости и счастья, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.
дети новорожденные
 
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