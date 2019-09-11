Мальчик появился на свет в начале августа
6 августа Иволгинский районный отдел зарегистрировал трёхсотого ребёнка с начала года. Им оказался мальчик по имени Тимур.
Маму малыша поздравили, пожелав крепкого здоровья, радости и счастья, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.
В Иволгинском районе Бурятии родился 300-й малыш
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Георгий Кушиташвили из Бурятии скоро вступает в борьбу на чемпионате мира по боксу
Мальчик появился на свет в начале августа
Рыбак из Бурятии может попасть на международный фестиваль в Японии
На приём в прокуратуру обратилось 30 человек
В Улан-Удэ состоялся очередной рейд по неплательщикам
Также под отключение попал детсад
Прокуратура выявила нарушения
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 сентября по республике ночью местами небольшие дожди, по юго-западу умеренный мокрый снег и снег
После того, как подростки отпилили сундучок верхнеудинскому купцу, памятник стал популярным
Соревноваться будут в «капанне бульбы», «тяганне бульбы» и «метанне бульбы»
Юбиляру исполнилось 90 лет
50 участников на 4 «КамАЗах» проехали 4600 километров по дорогам России и Монголии
В Орлике создадут пешеходную зону с полным ограничением движения автотранспорта
Спортсменки побили рекорд в эстафете 100х200х400х800 метров, установленный командой Московской области
На мероприятии будут представлены овощи, фрукты и цветы