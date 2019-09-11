В Иволгинском районе Бурятии родился 300-й малыш

Мальчик появился на свет в начале августа



6 августа Иволгинский районный отдел зарегистрировал трёхсотого ребёнка с начала года. Им оказался мальчик по имени Тимур.



Маму малыша поздравили, пожелав крепкого здоровья, радости и счастья, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.



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