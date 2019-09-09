По улицам Гусиноозёрска пробегут спортсмены

Пройдёт этап чемпионата по лыжероллерам и кроссу
С 20 по 22 сентября в Гусиноозёрске состоится III этап чемпионата и первенства Бурятии по лыжероллерам и кроссу.
20 сентября
19:30 – заседание судейской коллегии с представителями команд. (Универсальный спортивный комплекс)
20 сентября
17:00 – индивидуальный спринт по улицам города Гусиноозёрска
21 сентября
11:30 – гонка на лыжероллерах.
Место проведения – лыжная база СШОР Гусиноозёрска.
22 сентября
10:00 – кросс, лыжная база СШОР Гусиноозёрска
14:00 – награждение победителей и призеров соревнований.
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