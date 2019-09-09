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По улицам Гусиноозёрска пробегут спортсмены

По улицам Гусиноозёрска пробегут спортсмены
Общество,  Фото:pixabay.com
Пройдёт этап чемпионата по лыжероллерам и кроссу

С 20 по 22 сентября в Гусиноозёрске состоится III этап чемпионата и первенства Бурятии по лыжероллерам и кроссу.

20 сентября
19:30 – заседание судейской коллегии с представителями команд. (Универсальный спортивный комплекс)

20 сентября
17:00 – индивидуальный спринт по улицам города Гусиноозёрска

21 сентября
11:30 – гонка на лыжероллерах.
Место проведения – лыжная база СШОР Гусиноозёрска.

22 сентября
10:00 – кросс, лыжная база СШОР Гусиноозёрска
14:00 – награждение победителей и призеров соревнований.


спорт легкая атлетика
 
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