В Улан-Удэ сыграют в лаптбол

Спортивное мероприятие пройдёт в микрорайоне Таёжный



В Улан-Удэ 21 июля в 18:00 в посёлке Таёжный дети сыграют в лаптбол.



Лаптбол - командная спортивная игра с мячом и ракеткой. В состязаниях участвуют две команды, по 12 человек. В игре целью игроков является набрать как можно больше очков путём удара мяча в поле и прохождения всеми участниками через три игровые базы



- Турнир проходит при поддержке ТОСов «Патриот» и «Таёжный». В соревнованиях примут участие дети 2003 года рождения и младше. Победителей и призёров ожидают сладкие призы. Проведёт необычное мероприятие инструктор по спорту Центра физкультурно-массовой работы Улан-Удэ Борис Сороковиков, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

