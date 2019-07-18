Спортивное мероприятие пройдёт в микрорайоне Таёжный
В Улан-Удэ 21 июля в 18:00 в посёлке Таёжный дети сыграют в лаптбол.
Лаптбол - командная спортивная игра с мячом и ракеткой. В состязаниях участвуют две команды, по 12 человек. В игре целью игроков является набрать как можно больше очков путём удара мяча в поле и прохождения всеми участниками через три игровые базы
- Турнир проходит при поддержке ТОСов «Патриот» и «Таёжный». В соревнованиях примут участие дети 2003 года рождения и младше. Победителей и призёров ожидают сладкие призы. Проведёт необычное мероприятие инструктор по спорту Центра физкультурно-массовой работы Улан-Удэ Борис Сороковиков, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ сыграют в лаптбол
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