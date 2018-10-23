Улан-удэнка плакала от счастья, когда спасли её кота

Питомец забрался на столб рядом с домом и не мог слезть







Волонтёры Роман Добрынин и Александр Темиршаихов в очередной раз спасли домашнее животное, попавшее в беду. Питомец жительницы Улан-Удэ забрался на столб: за котом погналась и заставила так высоко залезть соседская собака.







- Он у меня домашний, только выходит, возле дома походить, а тут он что-то зашёл к соседям, а у них собака непривязанная. Кот ни по забору, нигде не умеет лазить, боится, - рассказала хозяйка Барсика.







Также горожанка поведала, что вечером пыталась самостоятельно спасти его - приносила лестницу, забиралась наверх, звала кота, однако попытки оказались напрасными. Не смогли помочь ей и жильцы близлежащих домов.











Молодые люди привезли с собой лестницу, один из добровольцев поднялся по ней и накинул на домашнее животное импровизированный сачок и спустил «усатого» на землю. Кот, очутившись внизу, побежал по улице, но улан-удэнке с сыном удалось его догнать. Женщина, поймав любимого питомца, заплакала от счастья.







- Спасибо вам огромное. Не знала даже, куда обратиться, здесь никого нет. В нашем городе, кажется, вы единственные такие спасатели. Мне в Интернете сказали, что есть такие, я даже не поверила, - призналась жительница города.











Когда волонтёры спасали домашнее животное, на видео было видно, что кот, заночевавший на столбе, сильно продрог и устал.







- Вот вы слышали, она благодарила нас, не знала, как выразить свою благодарность безмерную, она до сих пор в слезах. В связи с этим, хотелось бы всем пожелать, чтобы вы были неравнодушными, чтобы вы приезжали на помощь, если можете. И такими же хозяевами будьте неравнодушными. Вот, она плакала, у нее были реальные слёзы. Когда звонила, плакала, сейчас, когда сняли кота, заплакала – и от горя, и от счастья, и от неверия того, что произошло, - отметил Роман Добрынин.







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Его друг Александр добавил, что «самое главное, что она довела дело до конца - не ждала никого, звонила, искала и не опускала руки».





