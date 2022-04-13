В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей

На свалку у придорожного кафе пожаловались очевидцы
Бурприроднадзор провёл выездное обследование придорожного кафе в Заиграевском районе Бурятии.
Сотрудникам надзорного ведомства пожаловались, что работники кафе выливают жидкие бытовые отходы, а также сваливают мусор, в том числе кости, прямо на землю.
- В результате выявлено несанкционированное складирование отходов производства и потребления (пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания - кости, бутылки и так далее), образованные в процессе деятельности кафе, - сообщили в Бурприроднадзоре.
Возбуждено административное производство в отношении должностного лица кафе за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления.
Лишь после вмешательства надзорного органа администрация кафе убрала свалку на прилегающей территории.
В Бурятии поделились историей успеха фермера
В ситуации разбирались прокуратура и Республиканская служба по тарифам
Необычная тарбагатайская ферма получила бессрочную лицензию
В выставке приняли участие 10 строительных организаций из Бурятии
В дело вмешалась прокуратура
Специалисты не выявили нарушений
Расследуется уголовное дело
Нарушение выявила прокурорская проверка
Победила компания, которая вообще не должна была быть допущена к торгам
Виновников оштрафовали почти на 30 тысяч рублей
Владельца животных оштрафовали
Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что Байкалу следует несколько лет отдохнуть от «диких» туристов
Глава республики принял решение о поддержке перевозчиков для сохранения тарифов и поддержания качества услуг
Возбуждены административные дела
Это третья подобная лицензия в республике