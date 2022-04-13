В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей





Бурприроднадзор провёл выездное обследование придорожного кафе в Заиграевском районе Бурятии.Сотрудникам надзорного ведомства пожаловались, что работники кафе выливают жидкие бытовые отходы, а также сваливают мусор, в том числе кости, прямо на землю.- В результате выявлено несанкционированное складирование отходов производства и потребления (пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания - кости, бутылки и так далее), образованные в процессе деятельности кафе, - сообщили в Бурприроднадзоре.Возбуждено административное производство в отношении должностного лица кафе за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления.Лишь после вмешательства надзорного органа администрация кафе убрала свалку на прилегающей территории.