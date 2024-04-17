Золотодобытчики больше не смогут пользования водным объектом
Золотодобывающая компания, ведущая деятельность на территории Кыринского района Забайкальского края, направила заявление в краевое Минприроды об отказе от дальнейшего использования водного объекта. Решение о досрочном прекращении права пользования зарегистрировано в территориальном отделе водных ресурсов Амурского БВУ по Забайкальскому краю.
В ходе рейдовых мероприятий сотрудники краевой прокуратуры и регионального Росприроднадзора установили факт загрязнения поверхностных вод рек Бальджа и Тырин взвешенными веществами в результате фильтрационного сброса сточных вод из-под дамбы нижнего пруда осветлителя, сообщили в пресс-служба правительства Забайкальского края.
Впоследствии была инициирована процедура прекращения в принудительном порядке правоотношений с водопользователем и внесении его в реестр недобросовестных водопользователей, о чем направили письмо в Минприроды.
- В свою очередь, мы направили водопользователю предупреждение. Но он решил в добровольном порядке урегулировать вопрос и самостоятельно подал заявление о прекращении его прав на пользование водным объектом в региональное Минприроды. Решение о прекращении его прав зарегистрировано в государственном водном реестре, - уточнили специалисты Минприроды.
Компания по золотодобыче в Забайкалье загрязнила реку
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