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В Бурятии наконец-то прояснили судьбу сгоревшего ТЦ «Гвоздь»

В Бурятии наконец-то прояснили судьбу сгоревшего ТЦ «Гвоздь»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, как идёт восстановление уничтоженного огнём здания

Ранним утром 7 ноября в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ начался крупный пожар, в ходе которого обрушилась кровля и оказались уничтожены торговые и коммерческие помещения. Локализовать пламя удалось после 10:00, открытое горение ликвидировали уже после обеда, а потушили пожар в седьмом часу вечера.

К борьбе с ним привлекли 164 человека, задействовать пришлось 48 единиц техники. Осложняла всё планировка. Из-за возгорания перекрыли несколько улиц и пустили трамваи через 40-ой квартал. В итоге Улан-Удэ встал в огромных пробках. Пожар обернулся двумя уголовными делами. Расследование одного из них взяли под контроль в прокуратуре Бурятии, а второго – в центральном аппарате СКР.

Власти республики пообещали поддержать бизнесменов, чей товар и имущество повредил и уничтожил огонь. Сами предприниматели тем временем начали собирать деньги на восстановление ТЦ. Об их судьбе рассказал на очередной сессии Народного Хурала во время своего ежегодного доклада бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев. Ноябрьский пожар в «Гвозде» он назвал одним «из самых страшных событий в предпринимательской среде».
 
Матхеев напомнил, что для бизнесменов с самого утра 7 ноября запустили «горячую линию».
 
- Организовали в принципе всех предпринимателей. Их можно разделить на две группы – те, кто вёл там деятельность, то есть арендаторы, и собственники помещений. Подключились разные органы, организации, – отметил бизнес-омбудсмен.
 
Арендаторы «переехали» в два других улан-удэнских ТЦ и торговый комплекс на улице Ботаническая. Повреждённое здание продолжают восстанавливать.

- Есть проблема, связанная с его дальнейшей судьбой. Мы в тот же день собрали межведомственную рабочую группу при прокуратуре Бурятии. Всем предпринимателям дали необходимые разъяснения и вот две недели назад вместе с представителями МЧС и прокуратуры побывали там (в здании – прим.). Мы постоянно на связи. У нас есть рабочая группа. Сейчас восстановление идёт в плановом режиме, – подчеркнул Чингис Матхеев. 

На ноябрьской сессии Хурала депутат и бизнесмен Михаил Гергенов призвал власти помочь с ремонтом ТЦ. Тогда он заявил, что общая площадь здания – около 20 тысяч квадратных метров, и большую часть (ту, где был мебельный центр) – это порядка 80% – уничтожил огонь. А в примыкающем строении из четырёх этажей длиной около 150 и шириной в 14 метров, где находятся офисы «Читаэнергосбыт», «Россетей» и многих компаний и организаций, уцелело примерно 80-90%. Пламя повредило только крышу.

- Собственники этих помещений не сидят сложа руки – оперативно организовали штаб, почти каждый день встречаемся, обсуждаем, как восстановить здание. Собрали уже более миллиона рублей на восстановление электричества. Отопление частично сохранилось. Большая проблема, конечно – ремонт крыши. На это потребуется определённые средства, – заявил тогда Гергенов. – Один из основных собственников этой части здания, где находились также мировые судьи – Минимущества Бурятии. Предприниматели просят правительство помочь, а может – полностью взять на себя восстановление крыши.

Парламентарий предложил создать для этого специальную рабочую группу и вплотную заняться вопросом. Сделать ремонт просили до наступления сильных холодов.


пожар предприниматели депутаты Народный Хурал

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