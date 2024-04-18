Бурятские фермеры создали ассоциацию

Бизнес, Фото: предоставлено минсельхозом РБ

На сегодня в объединении уже 12 фермеров с разных районов



В управление Минюста России по Бурятии подана заявка на регистрацию общественной организации «Ассоциация фермеров Республики Бурятия». Об этом сообщили в минсельхозпроде республики.



- Тремя китами нашей ассоциации являются взаимовыручка, обмен опытом и совместное решение актуальных задач. Свою миссию мы видим в сплочении сельхозтоваропроизводителей Бурятии и в конструктивном диалоге с органами управления, - рассказывает председатель ассоциации Алдар Очиров, фермер Заиграевского района.



На сегодня в объединении уже 12 фермеров с разных районов республики.



- На неделе прошла первая организационная встреча по созданию нашего сообщества, обсудили вопросы по регистрации, составу учредительного совета, избранию исполнительного директора и председателя. Поговорили мы и о важности объединения тех, кто работает на земле для разрешения наших насущных задач, которых великое множество. Нас, фермеров, очень много по всей Бурятии и нам нужно объединяться. Вместе мы - сила! – призывает Рэгжид Цыдыпова, член ассоциации и председатель сельхозкооператива «Тэрэнги» Еравнинского района.



Ассоциация фермеров ожидает официальной регистрации и совсем скоро начнёт принимать заявления на вступление.



