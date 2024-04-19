В Улан-Удэ вместо складов воздвигли торговый центр

На участке разрешено размещать только складские помещения



В марте в Улан-Удэ выявили факт нецелевого использования земельного участка по улице Сахьяновой.



Оказалось, что на участке с видом разрешённого использования «Производственно-складские здания» осуществляет деятельность торговый центр. Собственнику участка объявлено предостережение.



- В случае неприведения в соответствие фактического и разрешённого видов использования участка в добровольном порядке, будут применены дополнительные меры воздействия, в том числе в судебном порядке, - сообщили в комитете по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ.



Также здесь напомнили, что за подобные нарушения законом предусмотрена административная ответственность согласно ч.1 ст.8.8 КоАП РФ (Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием) со штрафами в размере от 0,5 до 2% кадастровой стоимости участка или в случае, если кадастровая стоимость не определена, в размере от 10 000 до 200 000 рублей в зависимости от юридического статуса землепользователя.

