В Улан-Удэ «Байкал-Техстрой» оштрафовали на 500 тысяч за взятку

Арестовано три автомобиля строительной фирмы



В Улан-Удэ строительной организации ООО «Байкал-Техстрой» назначили штраф в 500 тысяч рублей за передачу взятки сотруднику муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



«Представитель юридического лица при исполнении муниципального контракта на строительство автомобильной дороги передал должностному лицу МУ «Улан-Удэстройзаказчик» незаконное вознаграждение в сумме 40 тысяч рублей. Оно предназначалось за непринятие мер по фиксации нарушения подрядчиком условий контракта и неприменение ответственности в виде приостановки производства работ», - говорится в сообщении.



Ответственность за передачу незаконного вознаграждения от имени юридического лица предусмотрена ст. 19.28 КоАП. Привлекают к ответственности за «корпоративные» взятки нечасто. При этом штрафы могут достигать десятков миллионов рублей. «Байкал-Техстрой» же «отделался» штрафом в 500 тысяч.



В целях взыскания суммы административного штрафа суд наложил арест на три транспортных средства, принадлежащих компании.



В прокуратуре отметили, что в отношении взяткополучателя ранее был вынесен обвинительный приговор.



