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В Улан-Удэ «Байкал-Техстрой» оштрафовали на 500 тысяч за взятку

В Улан-Удэ «Байкал-Техстрой» оштрафовали на 500 тысяч за взятку
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Арестовано три автомобиля строительной фирмы

В Улан-Удэ строительной организации ООО «Байкал-Техстрой» назначили штраф в 500 тысяч рублей за передачу взятки сотруднику муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

«Представитель юридического лица при исполнении муниципального контракта на строительство автомобильной дороги передал должностному лицу МУ «Улан-Удэстройзаказчик» незаконное вознаграждение в сумме 40 тысяч рублей. Оно предназначалось за непринятие мер по фиксации нарушения подрядчиком условий контракта и неприменение ответственности в виде приостановки производства работ», - говорится в сообщении.

Ответственность за передачу незаконного вознаграждения от имени юридического лица предусмотрена ст. 19.28 КоАП. Привлекают к ответственности за «корпоративные» взятки нечасто. При этом штрафы могут достигать десятков миллионов рублей. «Байкал-Техстрой» же «отделался» штрафом в 500 тысяч.

В целях взыскания суммы административного штрафа суд наложил арест на три транспортных средства, принадлежащих компании.

В прокуратуре отметили, что в отношении взяткополучателя ранее был вынесен обвинительный приговор.

штраф взятка

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