В Бурятии коммунальщики схитрили при закупке угля

Их оштрафовали на 600 тысяч рублей



Прокуратура выявила нарушение закона о контрактной системе при закупке угля в Тарбагатайском районе Бурятии.



- Установлено, что в 2022-2023 годы муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Коммунальщик» заключило с ООО «Райтоп» договоры на поставку угля без проведения конкурсных процедур на определение поставщика. Таким образом был ограничен доступ иным хозяйствующим субъектам на товарный рынок, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По постановлению прокуратуры данные юридические лица привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения».



Им назначены штрафы на общую сумму более 600 тысяч рублей.

