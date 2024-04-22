Их оштрафовали на 600 тысяч рублей
Прокуратура выявила нарушение закона о контрактной системе при закупке угля в Тарбагатайском районе Бурятии.
- Установлено, что в 2022-2023 годы муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Коммунальщик» заключило с ООО «Райтоп» договоры на поставку угля без проведения конкурсных процедур на определение поставщика. Таким образом был ограничен доступ иным хозяйствующим субъектам на товарный рынок, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По постановлению прокуратуры данные юридические лица привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения».
Им назначены штрафы на общую сумму более 600 тысяч рублей.
В Бурятии коммунальщики схитрили при закупке угля
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