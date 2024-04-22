22 апреля

21 апреля

Популярное

В Бурятии коммунальщики схитрили при закупке угля

В Бурятии коммунальщики схитрили при закупке угля
Бизнес, 
Их оштрафовали на 600 тысяч рублей

Прокуратура выявила нарушение закона о контрактной системе при закупке угля в Тарбагатайском районе Бурятии.

- Установлено, что в 2022-2023 годы муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Коммунальщик» заключило с ООО «Райтоп» договоры на поставку угля без проведения конкурсных процедур на определение поставщика. Таким образом был ограничен доступ иным хозяйствующим субъектам на товарный рынок, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По постановлению прокуратуры данные юридические лица привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения».

Им назначены штрафы на общую сумму более 600 тысяч рублей.
прокуратура госзакупки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии коммунальщики схитрили при закупке угля
В Бурятии коммунальщики схитрили при закупке угля
Бизнес, 22.04.2024
Их оштрафовали на 600 тысяч рублей
В Улан-Удэ вместо складов воздвигли торговый центр
Бизнес, 19.04.2024
На участке разрешено размещать только складские помещения
В Бурятии оператора связи оштрафовали на 1,2 млн
В Бурятии оператора связи оштрафовали на 1,2 млн
Бизнес, 19.04.2024
Абоненту поступали телефонные звонки с использованием подменного номера
В Улан-Удэ «Байкал-Техстрой» оштрафовали на 500 тысяч за взятку
В Улан-Удэ «Байкал-Техстрой» оштрафовали на 500 тысяч за взятку
Бизнес, 19.04.2024
Арестовано три автомобиля строительной фирмы
Бурятские фермеры создали ассоциацию
Бурятские фермеры создали ассоциацию
Бизнес, 18.04.2024
На сегодня в объединении уже 12 фермеров с разных районов
Компания по золотодобыче в Забайкалье загрязнила реку
Компания по золотодобыче в Забайкалье загрязнила реку
Бизнес, 17.04.2024
Золотодобытчики больше не смогут пользования водным объектом
В Бурятии руководителя проектной организации оштрафовали на 340 тысяч
В Бурятии руководителя проектной организации оштрафовали на 340 тысяч
Бизнес, 17.04.2024
Компания нарушила сроки разработки проектной документации
В кафе в райцентре Бурятии готовили блюда из непроверенных продуктов
В кафе в райцентре Бурятии готовили блюда из непроверенных продуктов
Бизнес, 17.04.2024
На нарушениях попались сразу три заведения общепита
Бурятское УФАС выдало предупреждение управляющей компании
Бурятское УФАС выдало предупреждение управляющей компании
Бизнес, 16.04.2024
Управляющая компания незаконно требовала с жильцов дополнительной платы за свои услуги
В Бурятии с застройщика взыскали долг в 20 млн
В Бурятии с застройщика взыскали долг в 20 млн
Бизнес, 16.04.2024
Строительная фирма «забыла» про долг перед поставщиком
Кафе в Бурятии поймали на нарушениях
Кафе в Бурятии поймали на нарушениях
Бизнес, 11.04.2024
Их владельцы пока отделались предупреждением

20 тонн капусты ввезли в Бурятию с нарушением
20 тонн капусты ввезли в Бурятию с нарушением
Бизнес, 10.04.2024
Предпринимателю объявлено предостережение
В Улан-Удэ треть компаний зовут уволившихся работников обратно
В Улан-Удэ треть компаний зовут уволившихся работников обратно
Бизнес, 10.04.2024
Каждый третий поддаётся на подобные уговоры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^