Жителям улуса произвели перерасчёт платы за вывоз мусора
В Кижингинском районе благодаря вмешательству прокуратуры жителям улуса Кулькисон произвели перерасчёт платы за вывоз мусора.
- Установлено, что региональный оператор по обращению с ТКО с 2019 года не осуществлял сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов с территории улуса Кулькисон. При этом начисление платы жителям за фактически не предоставленные услуги производилось в полном объёме, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района внёс руководителю ООО «ЭкоАльянс» представление. После этого регоператор совершил перерасчёт платы сельчанам на общую сумму 268 тысяч рублей.
В Бурятии руководитель «ЭкоАльянса» получил представление прокуратуры
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