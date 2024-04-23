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В Бурятии руководитель «ЭкоАльянса» получил представление прокуратуры

В Бурятии руководитель «ЭкоАльянса» получил представление прокуратуры
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителям улуса произвели перерасчёт платы за вывоз мусора

В Кижингинском районе благодаря вмешательству прокуратуры жителям улуса Кулькисон произвели перерасчёт платы за вывоз мусора.

- Установлено, что региональный оператор по обращению с ТКО с 2019 года не осуществлял сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов с территории улуса Кулькисон. При этом начисление платы жителям за фактически не предоставленные услуги производилось в полном объёме, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокурор района внёс руководителю ООО «ЭкоАльянс» представление. После этого регоператор совершил перерасчёт платы сельчанам на общую сумму 268 тысяч рублей.
прокуратура региональный оператор по ТКО

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