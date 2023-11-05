Улан-удэнцу дали семь лет строгача за тяжкое преступление



В середине октября перед судом предстал житель бурятской столицы, против которого возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как выяснилось, он до смерти забил человека.



При рассмотрении дела мужчины признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге улан-удэнцу, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, дали семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Обжаловать приговор злоумышленник не стал. Он уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.