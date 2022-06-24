 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 июня

23 июня

Популярное

Жителю Бурятии дали 19 лет за двойное убийство

Жителю Бурятии дали 19 лет за двойное убийство
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина убил двух односельчан одним бруском

35-летний житель села Горхон Заиграевского района Бурятии признан виновным в двойном убийстве. Суд приговорили его к 19 годам колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. 

Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло в конце февраля. Сельчанин расправился с 49-летней женщиной и 66-летним мужчиной

В тот день мужчина пришёл в гости к знакомой, они начали распивать спиртное. В какой-то момент поссорились. Не выдержав натиска, женщина позвала соседа с просьбой выпроводить агрессивного гостя. Однако на улице гость схватил брусок и до смерти забил им обоих.

Женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина получил тупую сочетанную травму головы, груди, живота, позвоночника, осложнившейся травматическим шоком. Он скончался по дороге в больницу.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ росгвардеец по дороге домой засёк сборщика конопли
В Улан-Удэ росгвардеец по дороге домой засёк сборщика конопли
Происшествия, 24.06.2022
Сборщик конопли не сумел убежать от росгвардейцев
Жителю Бурятии дали 19 лет за двойное убийство
Жителю Бурятии дали 19 лет за двойное убийство
Происшествия, 24.06.2022
Мужчина убил двух односельчан одним бруском
50-летний улан-удэнец устроил опийный наркопритон
50-летний улан-удэнец устроил опийный наркопритон
Происшествия, 24.06.2022
Наркоманов с поличным взяли сотрудники управления наркоконтроля 
Последствия ливня устраняют в Улан-Удэ
Последствия ливня устраняют в Улан-Удэ
Происшествия, 24.06.2022
Лужи на дорогах откачивают с половины четвёртого утра
Забайкалка едва не убила собственного сына
Забайкалка едва не убила собственного сына
Происшествия, 24.06.2022
Женщина с ножом кинулась на ребёнка 
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, 24.06.2022
На сегодняшнее утро действующих лесных пожаров нет
В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию
В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию
Происшествия, 24.06.2022
Мужчину взяли под стражу в зале суда
В Забайкалье спасатели эвакуировали 23 туриста из-за подтопления
В Забайкалье спасатели эвакуировали 23 туриста из-за подтопления
Происшествия, 23.06.2022
В Каларском районе был введён режим повышенной готовности
Без электричества остаются девять районов Бурятии и часть Улан-Удэ
Без электричества остаются девять районов Бурятии и часть Улан-Удэ
Происшествия, 23.06.2022
Вернуть электроснабжение планируют в ближайшее время

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^