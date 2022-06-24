Мужчина убил двух односельчан одним бруском
35-летний житель села Горхон Заиграевского района Бурятии признан виновным в двойном убийстве. Суд приговорили его к 19 годам колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло в конце февраля. Сельчанин расправился с 49-летней женщиной и 66-летним мужчиной.
В тот день мужчина пришёл в гости к знакомой, они начали распивать спиртное. В какой-то момент поссорились. Не выдержав натиска, женщина позвала соседа с просьбой выпроводить агрессивного гостя. Однако на улице гость схватил брусок и до смерти забил им обоих.
Женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина получил тупую сочетанную травму головы, груди, живота, позвоночника, осложнившейся травматическим шоком. Он скончался по дороге в больницу.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Жителю Бурятии дали 19 лет за двойное убийство
Происшествия, Фото:
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