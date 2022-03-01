Житель Бурятии убил палкой мужчину и женщину

Погибли женщина и сосед, пришедший к ней на помощь
Ночью 27 февраля в селе Горхон Заиграевского района Бурятии произошло двойное убийство. Погибли 49-летняя женщина и 66-летний мужчина.
Подозреваемый в убийстве установлен – это 35-летний местный житель, ранее судимый за особо тяжкое преступление, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, вечером в тот день мужчина гостил в доме у односельчанки. Они распивали алкоголь. Через некоторое время между собутыльниками произошёл конфликт. Не выдержав натиска, женщина пошла за помощью к соседу.
Сосед пришёл на помощь и помог выгнать агрессивного мужчину из дома женщины. На улице нападавший внезапно схватил лежащий за оградой дома деревянный брусок. Он догнал женщину и её соседа и нанёс им со спины многочисленные удары по голове и телу.
После этого нападавший был задержан на месте преступления полицейскими, которые проезжали мимо.
От полученных повреждений женщина скончалась на месте, а мужчина – по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.
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Происшествия, Фото:
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