Житель Бурятии убил палкой мужчину и женщину

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Погибли женщина и сосед, пришедший к ней на помощь



Ночью 27 февраля в селе Горхон Заиграевского района Бурятии произошло двойное убийство. Погибли 49-летняя женщина и 66-летний мужчина.



Подозреваемый в убийстве установлен – это 35-летний местный житель, ранее судимый за особо тяжкое преступление, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером в тот день мужчина гостил в доме у односельчанки. Они распивали алкоголь. Через некоторое время между собутыльниками произошёл конфликт. Не выдержав натиска, женщина пошла за помощью к соседу.



Сосед пришёл на помощь и помог выгнать агрессивного мужчину из дома женщины. На улице нападавший внезапно схватил лежащий за оградой дома деревянный брусок. Он догнал женщину и её соседа и нанёс им со спины многочисленные удары по голове и телу.



После этого нападавший был задержан на месте преступления полицейскими, которые проезжали мимо.



От полученных повреждений женщина скончалась на месте, а мужчина – по дороге в больницу в машине скорой помощи.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

