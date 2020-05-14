Эпицентр находился рядом с посёлком Северомуйск
В Бурятии накануне в 23:56 произошло землетрясение. Подземный толчок был зафиксирован на территории Муйского района, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в точке с координатами 56.12 градусов северной широты 114.15 восточной долготы.
Эпицентр находился в 14 км южнее Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в 35 км юго-восточнее посёлка Северомуйск, рядом с которым находится Северомуйский железнодорожный тоннель, отмечает «Интерфакс».
Энергетический класс - 10,1, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,3.
В Бурятии возле БАМ произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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