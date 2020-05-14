В Бурятии возле БАМ произошло землетрясение

Эпицентр находился рядом с посёлком Северомуйск



В Бурятии накануне в 23:56 произошло землетрясение. Подземный толчок был зафиксирован на территории Муйского района, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.



По данным сейсмологов, землетрясение произошло в точке с координатами 56.12 градусов северной широты 114.15 восточной долготы.



Эпицентр находился в 14 км южнее Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в 35 км юго-восточнее посёлка Северомуйск, рядом с которым находится Северомуйский железнодорожный тоннель, отмечает «Интерфакс».



Энергетический класс - 10,1, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,3.

