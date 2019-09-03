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Три дома в Улан-Удэ остались без горячей воды

Три дома в Улан-Удэ остались без горячей воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошла коммунальная авария

Накануне, 2 сентября, в 12:00 произошло аварийное отключение водоснабжения. Жильцы трёх домов на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ остались без горячей воды. Без блага цивилизации остались дома под номерами 21, 23, 23 «а».

Проведение ремонтных работ запланировано на сегодня, 3 сентября, сообщается в оперативной сводке по городу.

отключение воды
 
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