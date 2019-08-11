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В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека

В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека
Происшествия,  Фото:ВССУТ
Трагедия произошла сегодня утром

В Бурятии проводится доследственная проверка по факту столкновения грузового поезда с легковым автомобилем.

По предварительным данным, утром 11 августа на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона «Мысовая-Боярский» Восточно-Сибирской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с автомобилем «Митсубиши Либеро».

- В результате дорожно-транспортного происшествия 3 мужчин, находившиеся в автомобиле, погибли, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ДТП.смерть поезда
 
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