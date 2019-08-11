В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека

Трагедия произошла сегодня утром



В Бурятии проводится доследственная проверка по факту столкновения грузового поезда с легковым автомобилем.



По предварительным данным, утром 11 августа на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона «Мысовая-Боярский» Восточно-Сибирской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с автомобилем «Митсубиши Либеро».



- В результате дорожно-транспортного происшествия 3 мужчин, находившиеся в автомобиле, погибли, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



