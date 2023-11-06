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Спортсмены Бурятии стали мировыми призёрами по универсальному бою

Спортсмены Бурятии стали мировыми призёрами по универсальному бою
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Атлеты республики отличились на чемпионате и первенстве мира

Впервые чемпионат и первенство мира по универсальному бою прошли в Новосибирске. Разыграно было 70 комплектов наград среди 500 спортсменов из 36 стран мира.

Чемпионский титул в третий раз подтвердил мастер спорта международного класса России из Бурятии Даша Жамбалов. На ринге новоиспечённый трёхкратный чемпион мира по универсальному бою исполнил «танец орла».



- Это не единственная награда бурятских спортсменов в составе сборной страны на прошедших мировых стартах. Дважды призёром чемпионата стал Дасисужун Китай в весовой категории 60 кг. Серебряным - в категории «лайт», бронзовым - в «классике», - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Также бронзовыми призёрами чемпионата в категории «классика» стали Даши Раднаев в весовой категории 85 кг, Виктория Батоева в весовой категории 48 кг и Анастасия Балаганская.

Как пояснили в министерстве, универсальный бой – состязание в два этапа: полоса препятствий, которая включает семь состязаний - змейка, рукоход, барьер, туннель, стрельба, метание ножа, лазанье по канату, и собственно, бой на ринге.

«Золото» первенства в категории «классика» и «серебро» в «лайт» у Баяра Ш. в весовой категории свыше 80 кг среди юношей 16-17 лет.

На высшую ступень пьедестала первенства поднялась и Яна Антонюк. В весовой категории до 62 кг среди девушек 18-20 лет ей не было равных.

Серебряным призёром первенства среди девушек 18-20 лет стала Виктория Батоева в весовой категории 48 кг.

Серебряную медаль первенства в «классике» в весовой категории 37 кг завоевала Маргарита Д. среди девушек 12-13 лет. В категории «лайт» у спортсменки – бронзовая награда.

Ещё одна награда в весовой категории 60 кг среди юношей 16-17 лет за Баяном М. Он стал серебряным призёром в категории «классика».

Бронзовые медали в «лайт» и «классике» у Даржи Ц. в весовой категории свыше 55 кг среди юношей 12-13 лет.

В возрастной категории 12-13 лет бронзовые призёры Андрей Д. и Алексей Г. Андрей – в категории «лайт» в весовой категории 45 лет и Алексей – в «классике» в весовой категории 55 кг.

Ещё один бронзовый призёр в категории «лайт» - Тимур Р. Награду спортсмен завоевал в весовой категории 55 кг среди юношей 14-15 лет.
Бурятия универсальный бой чемпионат мира первенство мира спорт

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