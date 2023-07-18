В Бурятии объявили победителей фестиваля «Четыре согласия»

Общество, Фото: скриншот РЦНТ

Его провели в онлайн-формате



17 июля, в Единый день фольклора, в Бурятии стали известны результаты детско-юношеского фольклорного фестиваля-конкурса «Четыре согласия – 2023», посвящённого столетию республики и Году педагога и наставника.



Конкурс проходил в онлайн-формате в двух конкурсных номинациях. В номинации «Фольклорные коллективы» участвовали детско-юношеские фольклорные коллективы. Возраст участников варьировал от 7 до 17 лет. В состав коллективов входило не менее 10 человек, сообщает республиканский центр народного творчества.



В номинации «Юные мастера декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов» участвовали мастера в двух возрастных категориях: 7-12 лет и 13-17 лет.



В конкурсе фольклорных коллективов дипломы лауреатов III степени присуждены:

- Образцовому ансамблю «Мунхэ гэрэл» (Хоринский район, с. Булум), руководитель: Гатапова Цыпилма Доржиевна;

- Образцовому детскому ансамблю «Иван-да-Марья» (Тункинский район, с. Кырен), руководитель: Будаева Фаина Георгиевна;

- Фольклорному ансамблю «Алтан шагай» (Кижингинский район, у. Эдэрмэг), руководитель: Бимбаева Цыпылма Будуевна.



Дипломы лауреатов II степени вручены:

- Образцовому казачьему ансамблю «Отрада» (Иволгинский район, с. Ганзурино), руководитель: Корнеева Мария Михайловна;

- Образцовому фольклорному ансамблю «Аялга» (Закаменский район, с. Мыла), руководитель: Чернинова Сусанна Владимировна.



Диплом лауреата I степени завоевал детский фольклорный ансамбль «Худан» (Кижингинский район, у. Улзытэ), Руководитель: Бадмаева Цырегма Цыренжаповна.



В конкурсе юных мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов» в возрастной категории 7-12 лет вручили:

Диплом III степени - Тамаре М. (Хоринский район, с. Хоринск), 12 лет; руководитель: Цыренжапова Эльвира Эрнестовна;

Диплом III степени - Элине Ш. (Хоринский район, с. Хоринск), 7 лет; руководитель: Цыренжапова Эльвира Эрнестовна;

Диплом II степени - Нимын Наранги Ц., (Мухоршибирский район, с. Галтай), 11 лет; руководитель: Бальжинимаева Сэндэма Жамьян-Доржиевна;

Диплом I степени - Алтане Н. (Мухоршибирский район, с. Галтай), 11 лет; руководитель: Бальжинимаева Сэндэма Жамьян-Доржиевна.



В возрастной категории 13-17 лет присудили:

Диплом III степени - Номин М. (Хоринский район, с. Хоринск), 16 лет; руководитель: Цыренжапова Эльвира Эрнестовна;

Диплом III степени - Адисе Ж. (Хоринский район, с. Хоринск), 17 лет; Руководитель: Цыренжапова Эльвира Эрнестовна;

Диплом II степени - Юлии Е. (Хоринский район, с. Хоринск), 14 лет; Руководитель: Цыренжапова Эльвира Эрнестовна;

Диплом I степени - Ларисе К. (Мухоршибирский район, с. Галтай), 15 лет, руководитель: Бальжинимаева Сэндэма Жамьян-Доржиевна.



