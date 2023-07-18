18 июля

17 июля

Популярное

В Бурятии объявили победителей фестиваля «Четыре согласия»

В Бурятии объявили победителей фестиваля «Четыре согласия»
Общество,  Фото:скриншот РЦНТ
Его провели в онлайн-формате

17 июля, в Единый день фольклора, в Бурятии стали известны результаты детско-юношеского фольклорного фестиваля-конкурса «Четыре согласия – 2023», посвящённого столетию республики и Году педагога и наставника.

Конкурс проходил в онлайн-формате в двух конкурсных номинациях. В номинации «Фольклорные коллективы» участвовали детско-юношеские фольклорные коллективы. Возраст участников варьировал от 7 до 17 лет. В состав коллективов входило не менее 10 человек, сообщает республиканский центр народного творчества.

В номинации «Юные мастера декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов» участвовали мастера в двух возрастных категориях: 7-12 лет и 13-17 лет.

В конкурсе фольклорных коллективов дипломы лауреатов III степени присуждены:
- Образцовому ансамблю «Мунхэ гэрэл» (Хоринский район, с. Булум), руководитель: Гатапова Цыпилма Доржиевна;
- Образцовому детскому ансамблю «Иван-да-Марья» (Тункинский район, с. Кырен), руководитель: Будаева Фаина Георгиевна;
- Фольклорному ансамблю «Алтан шагай» (Кижингинский район, у. Эдэрмэг), руководитель: Бимбаева Цыпылма Будуевна.

Дипломы лауреатов II степени вручены:
- Образцовому казачьему ансамблю «Отрада» (Иволгинский район, с. Ганзурино), руководитель: Корнеева Мария Михайловна;
- Образцовому фольклорному ансамблю «Аялга» (Закаменский район, с. Мыла), руководитель: Чернинова Сусанна Владимировна.

Диплом лауреата I степени завоевал детский фольклорный ансамбль «Худан» (Кижингинский район, у. Улзытэ), Руководитель: Бадмаева Цырегма Цыренжаповна.

В конкурсе юных мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов» в возрастной категории 7-12 лет вручили:
Диплом III степени - Тамаре М. (Хоринский район, с. Хоринск), 12 лет; руководитель: Цыренжапова Эльвира Эрнестовна;
Диплом III степени - Элине Ш. (Хоринский район, с. Хоринск), 7 лет; руководитель: Цыренжапова Эльвира Эрнестовна;
Диплом II степени - Нимын Наранги Ц., (Мухоршибирский район, с. Галтай), 11 лет; руководитель: Бальжинимаева Сэндэма Жамьян-Доржиевна;
Диплом I степени - Алтане Н. (Мухоршибирский район, с. Галтай), 11 лет; руководитель: Бальжинимаева Сэндэма Жамьян-Доржиевна.

В возрастной категории 13-17 лет присудили:
Диплом III степени - Номин М. (Хоринский район, с. Хоринск), 16 лет; руководитель: Цыренжапова Эльвира Эрнестовна;
Диплом III степени - Адисе Ж. (Хоринский район, с. Хоринск), 17 лет; Руководитель: Цыренжапова Эльвира Эрнестовна;
Диплом II степени - Юлии Е. (Хоринский район, с. Хоринск), 14 лет; Руководитель: Цыренжапова Эльвира Эрнестовна;
Диплом I степени - Ларисе К. (Мухоршибирский район, с. Галтай), 15 лет, руководитель: Бальжинимаева Сэндэма Жамьян-Доржиевна.

Бурятия фестиваль конкурс фольклор дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В России установлены единые критерии получения соцпомощи
В России установлены единые критерии получения соцпомощи
Общество, 18.07.2023
Закон вступит в силу в следующем году
В Бурятии 95-летие отметила ветеран тыла
В Бурятии 95-летие отметила ветеран тыла
Общество, 18.07.2023
С юбилейным днём рождения поздравили жительницу Верхних Тальцов
Студентка из Бурятии победила в международном научном конкурсе
Студентка из Бурятии победила в международном научном конкурсе
Общество, 18.07.2023
Её исследовательская работа признана лучшей
В Забайкалье снимают фильм о бурятском снайпере
В Забайкалье снимают фильм о бурятском снайпере
Общество, 18.07.2023
Лента расскажет о вкладе жителей Петровск-Забайкальского района в победу 1945 года
В Улан-Удэ возведут 15-этажные студенческие общежития
В Улан-Удэ возведут 15-этажные студенческие общежития
Общество, 18.07.2023
Стало известно, каким будет общежитие будущего межвузовского кампуса
Улан-Удэ украсили световые шары
Улан-Удэ украсили световые шары
Общество, 18.07.2023
Всего установлено 46 таких ярких конструкций
Одарённые школьники из Бурятии ставят научные эксперименты в «Сириусе»
Одарённые школьники из Бурятии ставят научные эксперименты в «Сириусе»
Общество, 18.07.2023
Они работают в направлениях «Космические технологии» и «Генетика и биомедицина»
В Бурятию прибыл Линг Ринпоче
В Бурятию прибыл Линг Ринпоче
Общество, 18.07.2023
Он пробудет здесь несколько дней
В Улан-Удэ на день закроется зоопарк в Этнографическом музее
В Улан-Удэ на день закроется зоопарк в Этнографическом музее
Общество, 18.07.2023
Сотрудники отправятся на заготовку корма
Многодетные семьи в Бурятии смогут получить компенсацию платежей по ипотечным кредитам
Многодетные семьи в Бурятии смогут получить компенсацию платежей по ипотечным кредитам
Общество, 18.07.2023
Этой мерой поддержки могут воспользоваться семьи, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок или последующие
Для школы № 51 в Улан-Удэ построят просторную столовую
Для школы № 51 в Улан-Удэ построят просторную столовую
Общество, 18.07.2023
В ней будет располагаться 480 посадочных мест

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^